Summer Party Bar in Reivan’s Gezelligheid

Reivan’s Gezelligheid op het Stationsplein 29 heeft een nieuwe uitbater. In de toekomst wordt dit gebouw gesloopt, maar de komende zomermaanden valt er er nog iets te beleven. Martin Vervaeke van café Hazekapel in de Doelstraat huurt de locatie, waar je vanaf vrijdag 30 juni tot en met 30 september terechtkunt voor een Summer Party Bar. Iedere zaterdag wordt er gewerkt met een thema-avond. Er is een ruim aanbod aan cocktails voorzien. Je kunt ook lid worden van de partybar-club en genieten van talrijke voordelen. De zaak is open op donderdag en vrijdag, telkens vanaf 16 tot 3 uur, en op zaterdag van 16 uur tot… Meer info kun je krijgen via de.hazevrienden@gmail.com.

Op de foto staat op de voorgrond Martin Vervaeke met achter hem Reivan’s Gezelligheid. (Patrick D./foto FODI)

