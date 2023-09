Subsidie van 375.000 euro voor restauratie ’t Neerhof: Nu wachten op startsein

Dirk Vangheluwe en Carine Vandenberghe, eigenaars en bewoners van ‘t Neerhof, krijgen van de Vlaamse overheid een premie van 375.000 euro voor restauratie- en stabiliteitswerken aan de daken van de zuidelijke, westelijke en noordelijke stallingen. Het werk moet binnen de drie jaar af en betaald zijn, maar starten mogen de eigenaars nog niet.

Dirk (61) en Carine (61) zijn sinds 2000 eigenaar van ’t Neerhof, dat in de volksmond Hoeve Lebbe heet, naar de boerenfamilies die er woonden. De oorspronkelijke hoeve dateerde van 1837, werd vernield door brand, en werd opnieuw gebouwd in 1855.

De kinderen Charlotte, Karel en Arthur volgen de restauratie mee op en zijn vol lof over het beoogde resultaat en de herbestemming. “Maar zover zijn we nog niet”, zegt Dirk. “We mogen nog niet starten met de werken.”

“Wij gebruiken de hoeve als private woning. Omdat het een geklasseerd gebouw betreft, vroegen wij een subsidie aan bij Onroerend Erfgoed. Het is deskundig werk om zo’n professioneel dossier samen te stellen. Op basis daarvan kan men geselecteerd worden om subsidies te krijgen. In heel Vlaanderen zijn slechts zeven zulke dossiers weerhouden.”

“Nu we geselecteerd zijn, moeten we ook aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo moet alles binnen de drie jaar volledig uitgevoerd, opgeleverd en betaald zijn, en wordt de site gerestaureerd met respect voor het verleden en met behoud voor de toekomst. En minister Diependaele heeft de erfgoedpremie van 375.000 euro al toegekend op basis van de aanvaarde kostenraming (750.000 euro), maar als het bedrag van de uitvoering lager blijkt, wordt ook het premiebedrag aangepast.”

Lokale baksteenstijl

De herenhoeve, inclusief het woonhuis, de U-vormige hoevegebouwen, de hopast, het omsloten erf en de vrijstaande bakoven, is beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde. Het herenboerenhuis en de hoevegebouwen vertegenwoordigen de lokale baksteenstijl met neoclassicistische invloeden. Bovendien getuigt de herenhoeve van de belangrijke rol van de Poperingse landbouwbedrijvigheid, vooral gerelateerd aan de hopteelt in de 19de eeuw.

“Sinds enkele jaren moeten de stad en de provincie niet meer bijdragen in dergelijke private dossiers”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De Vlaamse overheid staat dus alleen in voor het verlenen van soortgelijke restauratiepremies. Wat Poperinge betreft, betaalt de stad nu alleen nog mee voor de restauratiewerken aan het Couthof van de familie d’Udekem d’Acoz. Maar dat is dan ook een dossier dat al zeer lang loopt.”