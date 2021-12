Studenten creëren aperitiefkoekje uit restproduct van brouwerijproces

Naar aanleiding van het vak Student Company in de hogeschool VIVES Campus Roeselare ontwikkelden vijf studenten een nieuw product: ‘drafties’. “Drafties zijn een lekker aperitiefhapje”, klinkt het enthousiast.

De studenten kwamen uit verschillende studierichtingen (voedingsmiddelentechnologie, agro-industrie en dierenzorg) samen in het vak Student Company: Lowie Arteel uit Kortrijk, Marthe Spenninck uit Poperinge, Margot Kerkhof uit Oostnieuwkerke, Emiel Vandoorne uit Lendelede en Stephanie Demol uit Wielsbeke. In februari 2021 kregen ze de opdracht om na te denken over een huidig probleem en om een manier te bedenken om dat probleem aan te pakken.

“We kwamen op het idee om iets met draf te creëren, aangezien dat een vezel- en eiwitrijk product vormt, waarmee tegenwoordig echter weinig wordt gedaan”, legt Stephanie Demol uit. “Draf is het omhulsel van de granen dat overblijft nadat die verwerkt worden in het brouwerijproces van bier. Draf is heel gemakkelijk te verkrijgen. Bij de productie van 100 liter bier komt er ongeveer 20 kg draf vrij. Een beperkt aantal mensen ging al eerder aan de slag met draf en gebruikte dit in onder andere brood, koekjes en energiebars.”

Extra eiwitten

Na veel brainstormwerk, testen, bakken en proeven, zijn de studenten erin geslaagd om een aperitiefkoekje te ontwikkelen met draf. “Door onze creatie wordt draf hoogwaardiger ingezet dan vandaag het geval is”, aldus Lowie Arteel. “De mensen krijgen extra vezels en eiwitten binnen en dat op een smakelijke manier. Drafties vormen in ieder geval een lekker en gezellig aperitiefhapje.”

De productie van de koekjes vindt plaats in bakkerij Java in Roeselare. Er is keuze tussen zout- of paprikasmaak.

Info en bestellingen: drafties@hotmail.com, Facebook: Drafties, Instagram: drafties.sc