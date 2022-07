Stormloop op ijsjes: verkopers doen gouden zaken dankzij topzomer

Puffen, zweten, blazen was het deze week. En ook de komende dagen blijft het zomeren. Onze ijsjesverkopers doen dan ook gouden zaken. Wij klopten aan bij drie ‘crèmeparadijsjes’ in West-Vlaanderen.

IJsbeerkes Crèmekarre in Ingelmunster: “Een ijsje likken brengt generaties samen, daar doe je het voor”

Je hoort de ijscowagen in de verte, maar weet niet of die aan je huis zal voorbijtuffen? Daar heeft IJsbeerkes Crèmekarre van Veerle Deseyn (52) uit Ingelmunster iets op gevonden.

Dankzij de Warism-app kan je haar route volgen en je eigen locatie als halte reserveren. “De toekomst”, omschrijft Veerle de digitale innovatie. “Drie dagen per week ben ik met mijn ijskar op pad, de rest van de week sta ik bij ons thuis. Je kan me ook boeken voor evenementen en ik ga regelmatig bij bedrijven langs om daar voor wat welkome verfrissing te zorgen.”

In Veerles gamma steekt steevast een tiental soorten. “De klassiekers, zoals vanille en chocolade, hebben een vaste stek, maar ik wissel ook graag af. Mijn ijs draai ik volledig zelf en maak ik met hoevemelk van de koeien van mijn zus”, zegt ze trots. “Ik ga voor topkwaliteit.”

Sinds enkele weken maakt Warism vast onderdeel uit van Veerles werkwijze. “Aanvankelijk was het wat zoeken, maar het biedt alleen maar voordelen. Buren kunnen bijvoorbeeld samen beslissen om een ijsje te eten en me een melding sturen. Zo brengt mijn wagen ook mensen bij elkaar.” Daar schuilt net de sterkte van het concept, vindt Veerle.

“Een ijsje likken, dat brengt generaties samen. Ik doe dit al heel lang en zie nu de kinderen van vroeger met hun eigen kroost terug. Daar doe je het toch voor? En als ik nadien te horen krijgen dat het hen gesmaakt heeft, ben ik de gelukkigste mens ter wereld.” (PVH)

© WK

IJstruck Oyya in Zeebrugge: “We verkopen drie keer meer dan op een gemiddelde zomerdag”

Met temperaturen boven de 35 graden beleven de ijsverkopers aan zee topdagen; ook aan de ijstruck van Oyya op de zeedijk van Zeebrugge. “De start van het bouwverlof betekent sowieso een piek in de drukte, en met dit tropische weer is het helemaal puffen geblazen”, zegt zaakvoerder en Europees kampioen ijsbereider Mathieu Eyckmans van het Brugse ijssalon Oyya, van waaruit ook de winkel in Gent en de ijstruck in Zeebrugge wordt bevoorraad.

“Er wordt, in twee shifts, de hele dag door vers ijs gemaakt: van zes uur ’s ochtends tot ’s avonds halftwaalf. Vergeleken met een gemiddelde zomerdag gaat de verkoop nu maal drie.”

Jobstudente Selena Hoozee (20) zweet wat af in de ijstruck op de Zeebrugse zeedijk. “Toch voelt het nooit echt als werken als het zonnetje van de partij is. Vanuit onze ijstruck hebben we ook een mooi zicht op zee.” Of het ijs niet smelt bij die hitte? “Daarom werken we hier met een gesloten toonbank. Dat houdt het ijs langer koud”, klinkt het.

Dat smaken verschillen, hoef je Selena niet te vertellen. “Daarnet nog vroeg een koppel uit het Antwerpse of we geen ‘coupe colonel’ hadden: citroensorbet overgoten met wodka”, glimlacht ze.

“Maar de klassiekers – vanille, aardbei en chocolade – blijven toch de meest gevraagde smaken. Veel klanten komen hier dagelijks hetzelfde ijsje halen. En ja, ik lust zelf ook graag een ijsje. Wie niet?” knipoogt Selena. Haar favoriete combo? “Citroen en framboos!” (WK)

© WK

tearoom Mdue in Bredene: “Vanille, aardbei of chocolade maken de Vlaming blij”

Van een dame blanche of een ijshoorntje tot een coupe met vers fruit: bij tearoom Mdue in Bredene vindt elk zijn gading met deze hitte. “Dit is ons dertiende zomerseizoen op deze locatie”, zegt uitbater Glenn Van Geluwe (49), die ooit een vakantiejob had bij zijn grootouders in de legendarische Venise.

De Bredenaar haalde in het verleden ook inspiratie bij de Italiaanse gelateria’s. “De combinatie aardbei-tomaat is daar erg in trek, maar bij ons krijg je zoiets niet verkocht”, zegt Glenn.

Gezouten karamelijs staat in zijn salon dan wél weer op de kaart. “Maar ook dat heeft zijn tijd nodig gehad om ingang te vinden. Vanille, aardbei, chocolade: de Vlaming is toch eerder traditioneel als het op zijn ijsje aankomt. Duitse toeristen zijn dan weer verlekkerd op alles met nootjes.”

Ook een succes bij Mdue: het hondenijsje op basis van appel, wortel en kippenbouillon. “Vanaf de eerste dag was dat hondenijsje hier een groot succes: we verkopen er dagelijks een twintigtal”, zegt Glenn.

Momenteel worden er overuren gedraaid in zijn ijssalon. “Het zijn lange dagen, maar het is leuk werken met zulk weer. De mensen zijn in vakantiestemming, en een ijsje maakt altijd gelukkig. Als het dertig graden of meer is, zien we vooral ’s avonds een stormloop op onze ijsjes. Overdag is het dan te warm om buiten te komen”, besluit Glenns partner Haike Urschel (45). (WK)