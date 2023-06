Stijn Taveirne neemt cateraar Ma Kwizien in Tielt over van Maarten Mattelin

Cateraar Ma Kwizien uit Tielt heeft vanaf 1 juli een nieuwe zaakvoerder. Stijn Taveirne werkt al jaren in het cateringbedrijf en neem de zaak over van Maarten Mattelin. “Mensen kiezen voor Ma Kwizien door de familiale en professionele aanpak. Die identiteit wil ik absoluut behouden”, aldus de kersverse zaakvoerder.

Ma Kwizien startte in 2001 in de ouderlijke garage van Maarten Mattelin. Het bedrijf bleef groeien en vestigde zich uiteindelijk in de Tieltse industriezone. “Vanaf toen is de wereld écht open gegaan. Ma Kwizien zat de laatste acht jaar op een sneltrein”, blikt Maarten terug. Stijn pikt in: “Ook de komende periode willen we blijven groeien, samen met ons vast team. De familiale drive zit in elk van ons en maakt Ma Kwizien tot wat het vandaag is.”

Tijdens de pandemie verbouwde Maarten een kasteeltje in Namen tot een verblijf en eventlocatie: “Ik droomde als jonge twintiger al van een eigen gastenverblijf. Die droom werd werkelijkheid met Chateau en Manoir de Goyet. Daardoor geef ik de fakkel vol vertrouwen door aan Stijn.”

Nieuwe zaakvoerder

Stijn Taveirne werkt al 15 jaar in de sector en stapte een drietal jaar geleden over naar Ma Kwizien. “De persoonlijke, warme sfeer trok me toen over de streep. Begin 2023 was een keerpunt in mijn loopbaan: Maarten en Katrijn stelden mij voor om Ma Kwizien over te nemen. De ideale timing, want het kriebelde al langer om zelf iets op te starten. Nu hoef ik niet weg van het vertrouwde en begin ik niet volledig van nul”, vertelt Stijn.

Hoewel de focus van Maarten nu op Chateau de Goyet ligt, blijft hij Ma Kwizien een warm hart toedragen. “Ik blijf Stijns klankbord om nieuwe ideeën af te toetsen en steek graag af en toe een handje toe.”