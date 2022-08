Stijn en Maaike openen restaurant ‘Surf & Durf’: “We mikken op meer locaties”

Onder de prikkelende noemer ‘Surf & Durf’ openden Stijn Ameye en Maaike Verbeiren op de Zeedijk 63 een zonovergoten pop-upterras met als specialiteit van het huis kip en ribbetjes, recht van ‘t spit. Een voorsmaakje van het restaurant dat er later dit jaar de deuren opent, en ondertussen droomt het koppel uit het Antwerpse ook al verder vooruit.

Stijn Ameye (44) en Maaike Verbeiren (45) staan in de regio Antwerpen al jaren op de markt met hun kippenkraam The Chickenman. Voor hun nieuwe uitdaging weken ze uit naar de kust. “Mijn schoonouders zijn al de tweede generatie die een appartementje heeft op de Zeedijk. We kennen Wenduine dus goed en droomden van een eigen zaak hier”, vertelt Stijn.

Uitdagingen

Die droom wordt intussen stilaan werkelijkheid, al is er nog veel werk aan de winkel. “En het heeft ook best wel al veel voeten in de aarde gehad”, zegt Stijn, “want toen we twee jaar geleden de grote stap zetten, gooide corona plots roet in het eten. Eind februari ‘20 tekenden we de overeenkomst, twee weken later ging de horeca in lockdown. Later kwamen daar de bekende leveringsproblemen bij, waardoor we dan uiteindelijk maar besloten hebben om de verbouwingswerken tijdelijk on hold te zetten. Tot overmaat van ramp zaten we ook nog met een groot lek in de zaak. Zonder al die tegenslagen – ik noem het uitdagingen – waren we allang open geweest.” Surf & Durf is dan ook een opvallend grote zaak. “Sommige mensen zullen het misschien nog gekend hebben als den Ensor, maar het pand stond ondertussen al zeven jaar leeg en dat stak mij de ogen uit, telkens als we in Wenduine op vakantie waren en hier voorbijkwamen”, zegt Stijn. Binnen in het restaurant zullen er 93 plaatsen zijn. “En de toog zal ook doorlopen naar buiten op de Zeedijk. Het is de bedoeling om daar beachables te presenteren: hapjes om mee te nemen naar het strand, op herbruikbare bordjes. Want niet iedereen die hier op vakantie komt, heeft zin om alle dagen twee uur op restaurant te gaan zitten”, klinkt het.

Het interieur wordt een beleving op zich, met hints naar de onderwaterwereld

Veganschotels

Hoewel het restaurant pas in het najaar de deuren opent, startten Stijn en Maaike in afwachting wel al een tijdelijke pop-up met takeaway of bediening op het terras. Surf & Durf staat voor het vernieuwende concept van hun zaak. “Een lekker adresje voor kip en ribbetjes, dat had je hier in Wenduine nog niet, hé”, zegt Stijn. “De naam van onze zaak verwijst vooreerst naar surf and turf: in het restaurant zal, behalve de kip en ribbetjes waarvoor we in onze streek bekend zijn, ook kreeft op de kaart staan. Daarnaast staat het ook voor de durf om eens iets anders te proberen aan de kust. We zijn van plan om meerdere restaurants te openen onder deze vlag. En tenslotte is de naam ook een knipoogje naar de surfclub wat verderop.” Stijn en Maaike gaan tot slot ook drie veganistische schotels op de kaart zetten in hun restaurant. “Vegan zit nog altijd in de lift, en het past ook in het verhaal om eens met iets nieuws te durven uitpakken. Het interieur wordt een beleving op zich, met hints naar de onderwaterwereld”, klinkt het nog.