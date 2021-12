Stijn Dereere en Nele Cappon starten BBQ-concept Scoja: “We zijn in dit barbecue-avontuur gesprongen”

Stijn Dereere en Nele Cappon hebben ScoJa opgestart, een concept gespecialiseerd in barbecue en tapas. Ze verzorgen feesten, maar ook takeaway is mogelijk. “We kiezen voor de american style van barbecueën Zo willen we ons onderscheiden.”

Nele Cappon (34) en Stijn Dereere (38) wonen langs de Fazantenlaan in Zedelgem. Nele is een rasechte Zedelgemse, Stijn is afkomstig van Koekelare. Zij werkt als coach bij maatwerkbedrijf Sobo, hij is chauffeur bij Aneca. Samen hebben ze, in bijberoep, het cateringbedrijfje ScoJa opgestart. “ScoJa staat voor de namen van mijn twee kinderen, Scott (8) en Jade (4)”, opent Stijn het gesprek. “We zijn er eigenlijk heel toevallig ingerold”, vervolgt Nele.

“Op de zestigste verjaardag van mijn papa heeft Stijn gebarbecued. Geen typische barbecue met een worst, een ribbetje en een brochette. Wel traag gegaard vlees in kleine porties. Hapjes die je al rechtstaand kunt opeten als je dat wil. Dat viel zo in de smaak dat één van de vrienden van mijn vader vroeg of we dit op zijn verjaardag ook wilden doen. We kregen carte blanche en hebben van alles uitgeprobeerd. Dat viel opnieuw gigantisch in de smaak en zo is de bal aan het rollen gegaan. Op een dag zei Stijn ‘waarom proberen we dit niet in bijberoep?’ en we hebben eigenlijk niet getwijfeld. We zijn niet in dit avontuur gestapt, maar gesprongen.”

ScoJa is gespecialiseerd in barbecue en tapas. “Nu met de eindejaarsfeesten hebben we heel wat tapasplanken klaargemaakt. Het vlees bereide ik thuis op de barbecue, de mensen moesten het thuis enkel nog wat opwarmen in de oven”, legt Stijn uit. “Ondertussen lopen de aanvragen voor communies en allerhande andere feesten binnen. Wat onze specialiteiten zijn? Onze kroketten met pulled pork dat tien uur gegaard heeft op de barbecue, vallen enorm in de smaak. Maar zeker ook de ribbetjes en de scampi’s. We kiezen heel bewust voor de ‘american style’ van barbecueën en niet de klassieke manier. Zo willen we ons onderscheiden.”

Op zaterdag 5 maart kan het brede publiek kennismaken met het ScoJa-concept. “De mensen kunnen tussen 11.30 en 15.30 uur hier bij ons thuis in de Fazantenlaan 70 proeven van enkele van onze hapjes. De hapjes en drankjes zullen te verkrijgen zijn aan democratische prijzen. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat kan online op onze Facebookpagina tot en met vrijdag 18 februari.”

www.facebook.com/bbqtapasscoja