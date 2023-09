Stevie winehouse lanceert 3 nieuwe Tsjechische wijnen

Stevie winehouse wil de wijnliefhebber laten kennismaken met de verborgen pareltjes uit Tsjechië en Frankrijk. Tsjechische wijnen zijn nog onbekend en dus onbemind. Maar het opschuiven van de warmtegordels zorgt ondertussen voor prachtige wijnen uit gebieden met dezelfde breedtegraad als België.

Of hoe de opwarming van de aarde toch ook een positieve kant kan hebben. Toen Steven Billiet via een vriend een bezoek bracht aan Tsjechië, was hij meteen overtuigd door de kwalitatieve wijnen die er geproduceerd worden. “In oktober 2022 begon ik met stevie winehouse”, vertelt Steven Billiet (43) uit Izegem. “Direct bij aanvang ben ik begonnen met CZ-wijnen. Toen ik aan een van mijn beste vrienden vertelde dat ik een wijnzaak wilde starten, was die laaiend enthousiast. Zelf is hij de liefde gevolgd naar Praag en hij vertelde mij dat er een prachtige wijnregio tegen de Oostenrijkse grens lag.”

Ideale blend

“Het triggerde mij, want ik wilde me onderscheiden op de wijnmarkt. Na een bezoek aan de regio ben ik onmiddellijk verliefd geworden op de wijnen, nederigheid en de nieuwe generatie van wijnmakers die daar aan het opstaan is. Stuk voor stuk moderne bedrijven met een aantal heel typische druiven zoals de Cabernet Moravia, Frankova, maar ook de bekende Franse druiven worden er verbouwd. Een ideale blend, dus. Ankerpunten in het hoofd van de wijnliefhebber, aangevuld met een vleugje rebellie. Net iets voor mij.” Door het opschuiven van de warmtegordels kunnen druivensoorten als Merlot, Cabernet Sauvignon en Chardonnay beter en beter gedijen. De zachtheid van het klimaat brengt enorme kansen voor alle regio’s die op de 50ste en 49ste breedtegraad liggen. De wijnbouw in België is hier een mooi voorbeeld van. Tsjechië is vooral bekend van bier, maar heeft een enorme grote potentie en een hele batterij aan nieuwe wijnmakers die wijnhuizen op de kaart zetten. Je kan heel veel lezen over Moravian wines die medailles wegkapen op internationale concours.”

Enige in de regio

“Bij mijn weten ben ik in de regio de enige die CZ-wijnen verdeelt, waarschijnlijk zelfs België. Want wanneer ik heel veel verschillende wijnhuizen vroeg of ze exporteerden naar België, was er geen enkele die dit al deed. Dit maakt het ook zo uniek. Ik zie mezelf dan ook een beetje als de man die mensen CZ-wijnen leert drinken.” (RV)

Je kan stevie winehouse vinden in de Boterstraat 53+ in Izegem of een bezoek brengen aan stevies website: https://www.steviewinehouse.com/