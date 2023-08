Steven, Hans en Matti bieden biertje ‘Not So IPA’ aan in zomerbar: “Ons biertje is zachter van smaak”

Steven Van Parijs (34), Hans Blanchaert (36) en Matti Tack (34) van brouwerij Scholsene brengen binnenkort hun biertje Scholene Not So IPA uit. Op 25 en 26 augustus stellen ze het voor op hun eigen zomerbar Scholsene in den Hof. “Zodra we winst maken met ons bier willen we dat investeren in natuur en bos in en rond Zulte”, zeggen de hobbybrouwers.

Steven, Hans en Matti zijn allen inwijkelingen in Olsene. Hans komt oorspronkelijk uit Machelen, Steven en Matti uit Kruishoutem. Ze zaten allen in de lokale Chiro en leerden elkaar kennen via de gewestwerking. Samen delen ze de liefde voor natuur en bier uiteraard.

“We zijn inderdaad allemaal wel bierliefhebbers, maar het idee om zelf te gaan brouwen kwam toch vrij impulsief”, zegt Hans. “We hebben alles zelf moeten opzoeken, veel moeten lezen, proberen en knutselen. In 2016 zijn we echt begonnen met brouwen in het kippenhok bij Steven en dat was met een zelfgemaakte installatie om proefbrouwsels te maken. Dat was een heel eenvoudige constructie, maar we moeten ze goed gemaakt hebben, want ze is nog steeds in gebruik.”

Maandelijks een fles

“Het eerste idee was om elke maand op kleine schaal een biertje te brouwen met een soort abonneesysteem voor onze vrienden. Zij kregen dan maandelijks een fles van 75 cl bier. We brouwden maximum 30 liter. Dat is genoeg voor onszelf, wat vrienden en misschien eens een avond met wat overschotjes.”

“Pas sinds kort zijn we begonnen met grotere oplages te maken via een externe brouwer. Sinds begin dit jaar is Volksplanterij Scholsene een officiële vzw. Met de hulp van Circus Brouwerij in Zwevegem is intussen duizend liter van onze Not So IPA gemaakt. We houden allen wel van een goeie IPA, maar de onze is toch een stuk toegankelijker en ietsje zachter van smaak. Daarom is het een Not So IPA. Het was eigenlijk al de derde generatie van dit bier, we zijn het blijven bijstellen tot we er allemaal echt content van waren. De Scholsene Not So IPA is een goed aperitiefbiertje geworden van 6,5 procent.”

Op het etiket van het biertje staat een hommel, een verwijzing naar de natuur. “We zijn alle drie ook natuurliefhebbers en gaan als jonge vaders graag wandelen in het bos met onze gezinnen. Daarom willen we de winst die we met ons bier maken, investeren in natuur en bos in de omgeving. Geld was nooit het doel van Scholsene. In het begin verkochten we enkel aan vrienden en familie en het zou niet goed gevoeld hebben om er geld aan te verdienen. Nu zijn we wel van plan om ons bier ook in de lokale horeca of op evenementen te verkopen, maar het blijft een hobby.”

Ook een risico

“Het was wel een grote stap en een zeker risico om onze Not So IPA op deze schaal te laten brouwen, maar eens we uit de kosten zijn, willen we meer natuur naar hier halen.

De grootste moeilijkheid hierbij is de grond. Zelf natuurgrond kopen is niet echt haalbaar, maar we hadden al officieuze contacten met de gemeente hierover. Mochten zij een stuk grond kopen, dan kunnen wij de beplanting eventueel sponsoren of een plant-een-boom-actie op poten zetten. De droom is om een eigen stukje bos te hebben, toegankelijk voor iedereen natuurlijk, maar waarvan we wel weten dat wij het gecreëerd hebben”, besluiten de drie vrienden-bierbrouwers.

De Not So IPA van Scholsene proeven kan op 25 en 26 augustus op Scholsene in den Hof. Dit vindt plaats in de tuin van Steven Van Parijs in de Houtstraat 60 in Olsene. Op vrijdagavond is er vanaf 17 uur onder meer een spikeballtornooi, een kampvuur en een optreden van Groovelines.

Zaterdag staat vooral in het teken van de gezinnen, vanaf 15 uur is er grime en een springkasteel voorzien. (JF)