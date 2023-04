Steven en Kelly nieuwe uitbaters van karaokebar Bristol-The Mixx: “We leren de klanten nu al kennen”

Op vrijdag 5 mei beginnen Steven Vanhoutte en Kelly Verbrugghe uit Deerlijk officieel aan hun eerste werkdag als nieuwe uitbaters van Bristol-The Mixx in de Bruggestraat 122 in Ingelmunster. Het koppel besloot dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging in hun leven.

Zaterdag 29 april is de laatste werkdag van Marleen D’hondt uit Izegem in Bristol-The Mixx in de Bruggestraat. Twee dagen daarvoor mag ze ook haar 50ste verjaardag vieren. De karaokebar houdt ze al bijna zeven jaar open, maar het nachtleven eist zijn tol. Marleen begint te sukkelen met haar gezondheid en dus besloot ze dit mooie hoofdstuk in haar leven op een hoogtepunt af te sluiten. Dat zal gebeuren met pijn in het hart, want ze heeft een goede band met het cliënteel.

De wens van Marleen was dat de zaak verder kan bestaan als karaokebar. Haar wens wordt realiteit, want Marleen vond opvolgers en dat maakt haar heel gelukkig.

karaokewedstrijd

Haar opvolgers zijn Steven Vanhoutte (40) en Kelly Verbrugghe (38) uit Deerlijk. Steven werkt als zelfstandig schrijnwerker, Kelly doet de administratie. Het echtpaar heeft drie zonen en een dochtertje tussen 5 en 15 jaar. Het koppel houdt al twee jaar de voetbalkantine in Ingooigem open. Dit doen ze nog tot het einde van het voetbalseizoen.

“We zijn al een tijdje op zoek naar een nieuw horecaproject, maar vonden niet meteen een geschikt pand. We kwamen hier terecht door mijn vriendin, die vroeg of ik wilde zetelen in de jury van de karaokewedstrijd in Ooigem, waaraan The Mixx ook meewerkt. Ik ging akkoord. De week erna spraken we af om iets te drinken en zo kwamen we in de Mixx terecht. Daar vroeg mijn vriendin aan de uitbaatster hoe het zat met de overname. Marleen gaf toe dat er nog maar weinig interesse was geweest. Die avond hadden we al een lang gesprek met haar. Op zaterdagavond kwamen we terug om nog enkele vragen te stellen. Op zondag zei mijn man plots tijdens het drinken van een La Chouffe: we doen het!”, lacht Kelly, die heel blij is dat ze samen die nieuwe uitdaging aangaan.

“Ik weet het, het is nachtwerk. Neen, we onderschatten dat niet. Op vrijdag- en zaterdagavond blijven we ook niet altijd thuis. Nu zal het wel om te werken zijn en dit in een gezellige sfeer”, vult Steven aan. “Ik ga de twee jobs combineren. In het begin zullen we het concept behouden, zowel op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. Naar de zomer toe kijken we om het terras weer te openen, zodat de zaak ook als gewoon café kan dienstdoen.” De openingsavond nadert intussen. Beginnen de zenuwen te spelen? “Het komt inderdaad dichtbij, maar dat komt wel goed. Eens we bezig zijn, gaat dat vanzelf. We zijn nu al aanwezig om het cliënteel te leren kennen, en we spieken even hoe Marleen het aanpakt”, knipoogt Kelly. “De kinderen kijken er ook naar uit. De oudste hoopt er eens te mogen deejayen.”

Dubbel gevoel

Marleen besluit: “Voor mezelf is het bijna gedaan. Ik zit met een dubbel gevoel. Ik ben blij dat het concept blijft, want dat was mijn bedoeling. Maar de laatste avond zal voor mij moeilijk zijn want dat is hier mijn tweede thuis. Het klikt wel met Steven en Kelly. Ik denk niet dat ik erbij zal zijn op hun openingsweekend, want dat zal te pijnlijk zijn. Maar ik blijf altijd bereikbaar voor al hun vragen. Dat is geen probleem.”

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 april is er een afscheidsweekend, met op zaterdag de afscheidsparty en verjaardagsparty van Marleen, die op donderdag 27 april haar 50ste verjaardag mag vieren.

