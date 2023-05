Steven en Annelies starten kindvriendelijke zomerbar ‘Pullevullerie’: “Een tussenstop voor fietsers”

Steven Platteeuw en Annelies Geirnaert starten op 1 juni met ‘Pullevullerie’, een pop-upzomerbar in de onmiddellijke nabijheid van hun woning. Het wordt volgens het koppel een kindvriendelijke zomerbar met oog voor lokale producten. De bar is alleen voor fietsers bereikbaar, wat meteen ook voor een stuk de naam ‘Pullevullerie’ verklaart.

Steven (47) en Annelies (45) hadden al in 2019 plannen voor een zomerbar. “Corona gooide echter roet in het eten”, vertelt Steven. “We hoorden toen dat de gemeente serieus strenge regels hanteerde en lieten het idee varen. Nadien wilden we iets in de trant van een kinderboerderij doen met het idee om op woensdagnamiddag onder andere verjaardagsfeestjes te laten doorgaan. We hebben hier immers geitjes, een pony en een ezel. De gemeente stond dat evenwel niet toe omdat we ons in agrarisch gebied bevinden. Nevenactiviteiten konden volgens de gemeente niet. Uiteindelijk hebben we het met onze pop-upzomerbar nog eens geprobeerd en daar kregen we uiteindelijk wel toestemming voor”, vervolgt Steven.

“We kregen een vergunning voor vier maanden”, licht Annelies toe. “We openen op 1 juni en blijven tot en met 30 september open. De bar zelf bevindt zich in het ‘werkkot’ van Steven. Tafels en stoelen komen op een grasveld in de onmiddellijke nabijheid. We rekenen dus op een heel mooie zomer met weinig regen”, glimlacht Annelies. “Onze zomerbar is ook bijzonder kindvriendelijk”, pikt Steven in. “We hebben hier een zandbak, een voetbalveldje en een bosje waar kan gespeeld worden. Daarnaast zijn er de dieren. Naast drie geitjes telt onze ‘dierentuin’ nog een ezel, een pony, een paardje en kippen. Bedoeling is dat kinderen hier rustig kunnen spelen zonder dat ouders zich zorgen moeten maken. Als de kinderen op hun gemak zijn, dan zijn de ouders dat ook”, klinkt het.

Doodlopende weg

“Bovendien is de Nijverheidstraat een doodlopende weg met heel weinig verkeer”, stelt Annelies. “Ruimte om te parkeren is er niet. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen met de fiets komt. Onze zomerbar is eigenlijk bedoeld als een fietsstop. Vandaar ook de naam ‘Pullevullerie’, een plaats waar fietsers stoppen en hun ‘pullen’ met drank kunnen vullen. We willen er ook geen megabar van maken en willen het vooral knus en gezellig houden. Verder is het ook niet de bedoeling om de bar tot een gat in de nacht open te houden. Ten laatste om 20 uur bieden we het laatste drankje aan”, zegt Annelies.

Lokale producten

“Wat betreft ons aanbod, gaan we voor lokale producten”, weet Steven. “Zo bieden we wijn aan van het Westrozebeekse wijngoed Choupette en serveren we ook lokaal gemaakt ‘frappelsap’. Daarnaast is er onze huisgemaakte Picon. Ons aanbod bestaat verder uit blond en bruin bier, twee trappisten, alcoholvrij bier, Ricard, water, cola, frisdranken en koffie. Verder serveren we ook iets om te knabbelen onder de vorm van chips, kaasjes, salami, olijven en kleine tapasplankjes. Er zal ook ijs te krijgen zijn, maar dan niet onder de vorm van coupes, maar in potjes.”

Steven en Annelies gaan de bar zelf bemannen. Ook de kinderen Lennard (20), Seppe (18) en Cis (11) zullen af en toe eens bijspringen.

Pullevullerie in de Nijverheidstraat 14 is vanaf 1 juni open op woensdag en donderdag van 14 tot 19 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 10.30 tot 19.30 uur. Meer info op de Facebookpagina ‘Pullevullerie’.