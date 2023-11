Sterrenzaak Castor uit Waregem kiest pompoenkampioen

Vorige week stond de jaarlijkse ‘Castor pumpkin carving competition’ op het programma in de gelijknamige sterrenzaak langs de Kortrijkseweg. “Het is een leuk initiatief, goed voor de teamspirit”, vertelt chef Maarten Bouckaert. “Het past in het seizoen.”

Bouckaert bestelde twee kisten pompoenen bij een lokale boer. “In totaal waren we met vijftien. Naast alle medewerkers namen ook mijn kinderen ook deel aan de wedstrijd.” Iedereen kreeg carte blanche om de pompoen uit te hollen. Gert Vanderhaeghe – Garry Hagger – koos de winnaar uit. Dat werd Thibaut Lambrecht, al vijf jaar zaalverantwoordelijke in het restaurant. Hij ging naar huis met een magnum champagne. (LV)