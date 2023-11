Sterrenzaak Carcasse verkozen tot beste steakrestaurant van Europa: “Internationaal publiek zal blijven groeien”

Na hun vierde plaats in de verkiezing van de World’s Best Steak Restaurants werd sterrenzaak Carcasse nu uitgeroepen tot het beste steakrestaurant van ‘Continental Europe’. Chef Timon Michiels (25) glimt van trots.

Eind maart werd Carcasse nog vierde in de verkiezing van de World’s Best Steak Restaurants. Het jaar voordien werd Carcasse achtste. Nu was er ook voor het eerst een verkiezing om op zoek te gaan naar het beste Europese steakrestaurant. Carcasse uit Sint-Idesbald (bij Koksijde) werd uitgeroepen als primus. “We zijn het enige Belgische restaurant in de top tien”, weet chef Timon Michiels. “Op twee en drie staan restaurants uit Spanje en Italië. Er zijn wel meerdere Spaanse topzaken, vooral in het Baskenland. Ook een Zweeds restaurant, dat nog op mijn bucketlist staat, eindigde hoog. De lijst blijft steeds groeien.”

Internationaal cliënteel

Het was voor Timon, die volgende week 26 kaarsjes mag uitblazen, een mooi vervroegd verjaardagscadeau. “Deze internationale erkenning zorgt ervoor dat we ook een internationaler publiek mogen verwelkomen in Carcasse. We merken nu al een groter aandeel aan klanten vanuit de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. Met deze nieuwe erkenning zal dit alleen nog maar verder groeien.”

Milaan

Volgende week is het restaurant gesloten en trekt het voltallige team, inclusief Hendrik Dierendonck, richting Milaan. “We gaan er vier dagen naartoe, zullen er een four hands dinner maken en krijgen er de kans om samen te werken met andere topchefs. Het wordt ongetwijfeld bijzonder leerrijk en we kunnen weer een aantal nieuwe rassen ontdekken en onze eigen rassen promoten. Na een drukke zomer is het een mooie teambuilding, want we hebben keihard gewerkt en zullen dat ook de komende maanden blijven doen.”

Gault&Millau

Eind november is er de Gault&Millau-verkiezing. Momenteel heeft Carcasse 14 op 20. “De ambitie om te stijgen is er altijd. Het laatste jaar is er alvast goed samengewerkt met Gault&Millau en we blijven dag na dag vasthouden aan ons concept en streven steeds naar de beste kwaliteit.”

Tweede vestiging

Verder zijn ze volop bezig met de opening van hun tweede Carcasse in Knokke. “Intussen wordt achter de schermen alles in gereedheid gebracht voor de opening. Nu zijn de verbouwingen volop bezig om tegen het voorjaar te openen. Ook daar zullen we er een lap op geven.”