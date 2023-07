Sterrenzaak Carcasse opent in 2024 nieuwe vestiging in Knokke-Heist

Goed nieuws voor vleesliefhebbers: Carcasse, de sterrenzaak van slager Hendrik Dierendonck (48) en chef Timon Michiels (25) in Sint-Idesbald, zal begin 2024 ook in Knokke-Heist te vinden zijn. De locatie is alvast geen toeval, want Dierendonck dacht al langer na over een zaak in de kustgemeente. Eerder dit jaar kreeg Carcasse nog de titel ‘beste steakrestaurant van Europa’. Streven ze in Knokke-Heist opnieuw naar een Michelinster?

De kogel is door de kerk, het nieuws officieel een feit: Carcasse, het bekende sterrenrestaurant van slager Hendrik Dierendonck (48) en chef Timon Michiels (25), opent begin volgend jaar een nieuwe vestiging in Knokke-Heist. Meer bepaald op het Oosthoekplein.

“Wat weg uit het centrum, precies wat we zochten”, legt Hendrik uit. “We dachten al langer na over een zaak in de kustgemeente. Ook veel van onze klanten komen uit Knokke-Heist. Toen het pand ons enkele maanden geleden werd aangeboden, vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

Zelfde concept

Carcasse is een naam als een klok. Eerder dit jaar werd het bekroond tot het vierde beste steakrestaurant ter wereld, in Europa zelfs het allerbeste. Aan het concept zal het duo in Knokke-Heist weinig veranderen. “Het is de bedoeling om dezelfde beleving, kwaliteit en menukaart aan te bieden als in Carcasse in Sint-Idesbald (Koksijde, red.)“, legt Dierendonck uit. “Dus neen, ook hier zal je geen frieten of saus geserveerd krijgen bij je vlees. Wél kwaliteitsvolle en passende bijgerechten met groenten. Op die manier blijven we ons onderscheiden van andere zaken.”

Blijft eveneens overeind: de kop-tot-staartfilosofie, waarbij geen enkel stukje vlees verloren gaat. “We merken alleszins nu al dat de interesse groot is. Sinds we de aankondiging op het pand plaatsten, kregen we al diverse mailtjes en telefoontjes met de vraag of mensen al kunnen reserveren”, glimlacht Hendrik.

Belang van team

Hendrik wijst tijdens ons gesprek diverse keren op het belang van zijn team in dit hele verhaal, chef Timon Michiels op kop. Dat hij zijn schouders mee onder het nieuwe project zet, is voor de slager heel belangrijk.

“We beschikken in Koksijde over een goed team, waar ik heel dankbaar voor ben. Het zal zeker een uitdaging zijn om nog de juiste mensen te vinden om ons team te vervolledigen in Knokke-Heist. Maar sowieso liggen de verwachtingen hoog. Bij ons, maar ongetwijfeld ook bij de mensen. Nú al. Het is ook daarom dat we pas openen als alles op punt staat. Het moet van de eerste dag top zijn”, zegt Dierendonck.

Michelinster?

Blijft de vraag: ambiëren Hendrik en Timon ook in hun tweede vestiging een Michelinster? “Eerlijk? Een ster is voor mij persoonlijk nooit een doel geweest. Ik ben een beenhouwer en probeer mensen te plezieren. Dat is altijd mijn uitgangspunt geweest. Dat we enkele jaren geleden die ster kregen, had ik nooit verwacht. Ben ik er blij mee? Ja. Al brengt het tegelijkertijd heel veel druk met zich mee. Het hoofddoel is en blijft dat mensen gezellig en lekker kunnen tafelen. Ook in onze nieuwe zaak zal dat het geval zijn”, besluit Hendrik. (MM)