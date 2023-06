Sterrenzaak Carcasse bakt op 16 juni burgers voor het goede doel in Koksijde

Vrijdag opent Carcasse de deuren voor een Burger Night. Het Dierendonck-team tekent present en serveert 500 burgers ten voordele van Make-A-Wish.

Carcasse maakt deel uit van het Dierendonck-bedrijf. Het restaurant heeft één Michelin-ster, 14 op 20 in Gault & Millau en is het vierde beste restaurant in de lijst van World’s Best Steakrestaurants. Op dit moment is het restaurant even met vakantie, maar vrijdag openen ze uitzonderlijk wel de deuren voor een nobel initiatief. “We bakken burgers voor het goede doel”, vertelt chef Timon Michiels. “De Carcasse-burgers bestaan al vanuit de coronaperiode. Toen begonnen we burgers te maken als takeaway en dat sloeg aan. Er kwamen zelfs mensen van Brussel voor de burgers. We kregen veel vragen of de burgers ooit zouden terugkeren. Aangezien Dierendonck een familiaal bedrijf is van traditie wilden we graag een goed doel steunen.”

Eigen ras

Vorige week stonden ze op het DRIP Festival van Mathieu Terryn en Bockie De Repper. “Dat festival draait rond de burgercultuur en vond plaats in Antwerpen. Ons goed doel Make-A-Wish werd in de kijker gezet. De burgers zijn gemaakt met kwaliteitsproducten. Het vlees komt van het ras West-Vlaams rood, een ras dat we zelf kweken. Dit wordt in een houtskooloven gebakken en afgewerkt met smokey barbecuesaus. Het brood is van het Vlaamsch Broodhuys. Een burger kost 12,50 euro en we hebben een voorraad van 500 burgers. Veel mensen stuurden al of we burgers aan de kant konden leggen, anderen zullen er een daguitstap van maken.”

Op is op

Ze werken niet met reservatie, dus het is volgens het principe op is op. “Naast de burgers voorzien we een heel losse sfeer en mag de muziek wat luider dan gewoonlijk. We werken ook samen met Fourchette-bier en willen samen met het personeel van Dierendonck, vrienden en klanten klinken op de zomer.”

Drukke zomer

Op donderdag 22 juni openen ze dan weer officieel de deuren. “Dan zijn we klaar om de hele zomer te knallen. Juli en augustus zijn traditioneel drukke maanden. We zijn telkens open van donderdag tot en met maandag van 12 tot 14 uur en 19 tot 21 uur. In het najaar zouden we dan graag nog enkele leuke evenementen lanceren.”

Carcasse ligt in de Henri Christiaenslaan en zo’n drie jaar geleden werd Timon Michiels (25) er chef. “Daarvoor deed ik al ervaring op in verschillende gerenommeerde zaken in binnen -en buitenland. Toen covid uitbrak keerde ik terug naar België.”