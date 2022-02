Sterrenrestaurant Marcus in Deerlijk biedt ‘Marcus Tripel’ aan:“Fan van streekproducten”

De Marcus Tripel, het eigen biologische bier van mountainbikeclub Karmel, kan je voortaan ook proeven in het sterrenrestaurant Marcus in Deerlijk. “Wij houden van streekproducten en vinden het een hele eer dat het bier onze naam draagt”, aldus de uitbaters.

‘Marcus Tripel’ is ontstaan in de groep van de mountainbikers Karmel in Waregem. “Elke woensdag stippel ik een mountainbikerit uit en weer of geen weer: wij rijden”, aldus Marc Loontjens, enthousiast mountainbiker en ondernemer.

“Wij vertrekken steeds op de Karmel en aansluitend bij het sportieve is er een ‘après-bike’. Het is bij deze gelegenheden dat het idee naar voor kwam ons eigen bier te hebben. Ik trok op zoektocht en kwam op een voor mij bekend terrein, de ambachtelijke brouwerij De Plukker in Poperinge. Trouwens, vanuit onze onderneming Ammex staan wij in voor de export van biologische bieren, hoofdzakelijk van deze brouwerij. Wij vonden er in korte tijd wat wij wilden en ontwikkelden samen met de brouwer de ‘Marcus Tripel’: een kwalitatief bier met ingrediënten van eigen streek, biologisch, professioneel en lekker. Volgende maand staat de derde productie gepland.”

Marc vindt het verwonderlijk dat deze biernaam nog niet bestond en men legde meteen de merknaam vast voor de Benelux. Later kan dit nog voor meer landen.

Bier in de fles en een naam zijn één, maar een logo en de verkoop is een andere. “Wij wilden onze thuishaven niet verloochenen en lieten het oude kasteeltje, dat omstreeks 1880 op ‘de berg’ prijkte, in lijnen tekenen. Dit kasteeltje werd door de zusters Karmelietessen aangekocht in 1922 en men richtte op die plaats een hersteloord De Karmel in dat als naam verwijst naar de zusters.”

Op het bieretiket staan de voornamen van de leden van de groep en de eerste duizend liter werden door de leden verkocht. De tripel vond ondertussen zijn weg naar Deerlijk in het sterrestaurant Marcus. Gilles en Heike zijn vol lof over het biologische bier.

“Wij zijn in ons restaurant grote fans van ambachtelijke producten en als die streekgebonden zijn, is dit een pluspunt. Veel van onze groenten bijvoorbeeld komen van de zelfoogstboerderij Bokkeslot. Deze ‘Marcus’ is voor ons niet alleen qua naam zeer bijzonder maar het is tevens zeer lekker”, zeggen Gilles en Heike. “Het is een degustatiebier dat wij aanbevelen bij de kaas, als aperitief, bij een licht gerecht of gewoon na de maaltijd. De reacties van onze klanten zijn erg positief en dit doet ons veel plezier. Wij zijn heel gelukkig met dit mooi initiatief.”

“Onze Marcus is een stevig bier met de nodige body en daarom heb ik het er persoonlijk moeilijk mee als men het een ‘biertje’ noemt”, voegt Marc er nog aan toe.

Toekomst

Wat de toekomst geeft, is een open vraag. “Wij moeten eerst leren gaan en dan wellicht lopen. De verkoop zal later ook via de betere bierhandel gebeuren en wie weet ook naar het buitenland. Wij dromen ook een zwaar bruin bier te laten brouwen, maar blijven trouw aan kwaliteit en dit kan met de slogan ‘bieren met hoge gisting, voor grote goesting’.”

(MV)