Sterrenrestaurant Bartholomeus en Cremerie François van Knokke-Heist maken unieke voorjaarsgerechten met Wycam’s bollen

De snoepblikken van Wycam’s zijn al jarenlang een vaste waarde in iedere snoepkast. De bollen zijn gekend als een lekkere guilty pleasure voor ieders smaak. Maar wist je dat je er ook heerlijke gerechten mee op tafel kan toveren? Dat doen ze in Knokke-Heist.

De bollen met verschillende smaken (munt-, koffie-, boter-, fruit- en borstbollen) lenen zich tot verrukkelijke bereidingen. Na een succesvolle eerste receptenreeks voor de feestdagen, komen onder andere Sven Ornelis van ‘Would Be Chef’, Philip Vandamme van tweesterrenrestaurant Bartholomeus en Thomas Vandenbroeck van Cremerie François (meermaals verkozen tot beste ijssalon van het land) dit voorjaar met een tweede reeks Wycam’s recepten, zoals een frisse watermeloensalade tot een koffie-karameldessert, van fluffy pancakes tot een heerlijke (ijs)coupe Wycam’s.

Bekende borstbollen

Wycam’s zorgt al sinds 1946 voor heerlijk, hard suikerwerk op ambachtelijke wijze. De borstbollen zagen het licht op de stoof van Camille Wyckmans. Doorheen de jaren vervoegden ook de heerlijke boterbollen, fruitbollen, koffiebollen en muntbollen de Wycam’s familie. Tot op vandaag wordt de Wycam’s traditie in ere gehouden, mét respect voor de authentieke recepten. De Wycam’s borstbollen werden in 2020 dan ook erkend als Vlaams Streekproduct. En de alom bekende blikken, die gebruiken ze nog steeds.

Het geheime ingrediënt

De oer-Belgische Wycam’s bollen zijn al generaties gekend. Getriggerd door de authentieke smaken, verwerkten ondertussen acht Belgische topchefs het snoepgoed in hun gerechten. Ze smelten de bollen of malen ze fijn en maken van Wycam’s het nieuwe ‘secret ingrediënt’.

Philip Vandamme, rechterhand van Bart Desmidt, van het tweesterrenrestaurant Bartholomeus (Knokke-Heist) ontwikkelde met de Wycam’s koffiebollen een verfijnd koffie-karameldessert, met noten. “Een eenvoudig dessert, gebaseerd op smaken van vroeger, maar toch met een moderne twist”, aldus de sterrenchef.

Ook bij Cremerie François

Thomas Vandenbroeck, chef-patissier bij Cremerie François, niet alleen het oudste ijssalon van het land, maar ook meervoudig winnaar van de prijs ‘beste ijssalon van het land’, combineert maar liefst drie Wycam’s smaken in zijn ijscoupe. De borst- en boterbollen worden verwerkt in het ijs, de muntbollen in de crumble en ook de afwerking gebeurt met een krokant suikerwerkje op basis van Wycam’s bollen.