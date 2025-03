Sterrenchef Angelo Rosseel (49) kiest voor een nieuwe uitdaging: “Ik ga hier nog drie maanden het beste van mezelf geven”

Tweesterrenchef Angelo Rosseel kondigde vorige week aan dat zijn restaurant La Durée eind juni definitief de deuren sluit. De chef is helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging, al kan hij nog niet precies zeggen wat dat precies wordt. Hij verlaat Izegem en zoekt andere oorden op voor een totaal nieuw concept.

Angelo Rosseel (49) opende achttien jaar geleden de deuren van restaurant La Durée langs de Leenstraat op de Bosmolens. “Ik ben geboren en getogen in Izegem en ik keerde terug naar mijn roots toen ik op dit pand botste. Toen was hier in de omgeving nog maar weinig concurrentie wat gastronomie betreft. Het dichtstbijzijnde sterrenrestaurant was toen Hof van Cleve in Kruisem, als ik mij niet vergis. Dat is nu wel anders met kleppers als Boury en Castor in de buurt”, begint Angelo.

Best of La Durée

Angelo behaalde al snel één ster en kon in 2013 twee Michelinsterren binnenhalen met zijn restaurant. “Ik zal die sterren eind juni dus verliezen, maar dat deert mij eigenlijk niet echt. Ik heb daar nooit veel belang aan gehecht, aan die sterren. Het is een mooie bekroning op je werk als chef, maar het heeft voor mij nooit veel verschil uitgemaakt.”

De komende maanden blijft La Durée nog open, maar worden de openingsuren wat aangepast. Angelo maakt een soort best of La Durée-menu voor de laatste maanden. “Ik heb daar nog echt zin in, om nog iets meer dan drie maanden alles te geven hier. Er komt bijvoorbeeld zeker iets met asperges in dat menu, maar ik ga ook eens mijn menu’s van de voorbije achttien jaar bekijken en enkele lekkere gerechten opnieuw brengen. Het wordt een mooie afsluiter.”

Verschillende redenen

Een tweesterrenzaak sluiten doe je natuurlijk niet zomaar. “Het is een idee waar ik al lang mee speel”, geeft Angelo toe. “Ik ben heel trots op wat ik hier verwezenlijkt heb, maar ik heb echt nood aan iets nieuws. Het leven als restauranthouder is er niet makkelijker op geworden, zeker niet hier in Izegem. Veel toerisme is hier niet. Als dat er niet is, dan moet je je vooral richten op businessklanten om een goede omzet te draaien. Vroeger kon ik daar echt op rekenen. Er kwamen hier veel zakenmensen lunchen en bedrijven hadden daar echt budget voor. Dat is door de jaren wel echt veranderd.”

“Corona heeft daar een groot aandeel in gehad. Sommige bedrijven gingen helaas over de kop en andere besloten om minder budget te spenderen aan lunch voor hun personeel. Dat is spijtig, maar zo is het nu eenmaal”, weet Angelo. “Ik zou net voor corona het restaurant laten verbouwen, maar ook dat plan viel in het water. Na die lange periode van sluiting was dat niet meer aan de orde.”

“Vroeger namen heel wat mensen hier een menu met aangepaste wijnen, maar de alcoholcontroles hebben ervoor gezorgd dat de schrik er goed in zit. Pas op, ik begrijp dat die nodig zijn, maar hier in Izegem is het op een weekdag haast onmogelijk om een taxi te boeken of een andere oplossing te vinden qua vervoer. Ik had hier bijvoorbeeld klanten die een taxi uit Kortrijk lieten komen om hen dan naar het Mercure Hotel hier enkele kilometers verder te brengen. Dat maakt het heel moeilijk. Het zijn allemaal zaken die geleid hebben naar mijn beslissing om Izegem te verlaten.”

Ander concept

De naam La Durée verdwijnt volledig, het pand zal worden verkocht en ook het personeel van Angelo zoekt een nieuwe uitdaging. “Ik neem eerst even tijd voor mezelf. Ik wil wat vakantie nemen en zien wat er allemaal op mijn pad komt. Professioneel speel ik momenteel met verschillende ideeën, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Het is sowieso tijd voor een compleet ander concept op een andere plek, al blijf ik natuurlijk koken want dat is en blijft mijn passie. Ik wil wél eens wat meer uit handen kunnen geven in de keuken zodat ik ook eens een dagje weg kan als ik daar zin in heb. Ik heb de laatste jaren heel veel gewerkt en nu ik 49 ben, wil ik af en toe ook wel eens van het leven genieten. Het is meer dan werken alleen.”

Wie nog een laatste keer wil genieten in La Durée wacht best niet te lang om te reserveren. “De reservaties komen intussen goed binnen na mijn mailtje van vorige week. Iedereen is nog meer dan welkom”, besluit Angelo.