Stephanie ruilt De Pauze in voor Simz in Knokke

De broodjeszaak De Pauze aan de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis staat momenteel te koop. De zaak is nog open tot 17 juni. Daarna sluit Stephanie de deuren om een week later haar nieuwe zaak Simz te openen op het Lichttorenplein in Knokke.

“Ik zal de zaak samen runnen met mijn man, die tot nu de Knokantino openhield aan de Lippenslaan. Het is de bedoeling dat we de sterktes van De Pauze, Knokantino en Simz samenbrengen in één zaak. Het zal met spijt in het hart zijn om de zaak in Sint-Kruis te stoppen, want ik ben er al tien jaar actief en had heel wat vaste klanten. Ik heb steeds gekozen voor kwaliteit en voor een vriendelijke bediening. Na al die jaren zal ik Sint-Kruis zeker missen.”

Pand te koop

“Het pand staat nu, samen met het appartement, te koop, en kan dienen als broodjeszaak, maar ook als pizzeria of bloemenhandel. De zaak is volledig instapklaar. Je kan er meteen starten zonder enige werken of aanpassingen. Veel klanten willen nog zeker langs komen voor ik stop op 17 juni in Sint-Kruis. Ik ben klaar voor de nieuwe uitdaging. Tijdens het weekend van 24 en 25 juni starten wij in Knokke”, besluit Stephanie Vanaudenaerde.

(SR)