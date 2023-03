Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox in De Panne moet Michelinster inleveren

Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox in De Panne verliest na 38 jaar één van zijn twee Michelinsterren. Dat kondigt de sterrechef zelf aan via sociale media.

“We weten dat we een verhaal geschreven hebben met een instituut van charme, elegantie en traditie. We weten wat we kunnen en wat niet”, zo klinkt het op sociale media.

“Laat ons nu als team een mooi verhaal tot een spitant einde brengen met lekkere gerechten uit het brede gamma van le Fox met een schitterende ster van Michelin en een leuke 16.5 bij Gault Millau. Want wat we weten, dat weten we. Tot spoedig in het verdere verhaal van Le Fox.”

Heel wat vaste klanten van Le Fox laten onder het bericht weten dat ze de beslissing onterecht vinden. De familiezaak Le Fox blies vorig jaar nog 50 kaarsjes uit.

Later meer.