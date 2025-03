Steffie en Jeremy sluiten ’t Verhuisdoosje/ Start2Party en openen gloednieuwe broodjeszaak De Broodplanke in Wingene

In amper drie weken tijd hebben Steffie Daeleman en haar man Jeremy Desaever hun combi-zaak ’t Verhuisdoosje-Start2Party aan de Heilige Sacramentstraat 21 omgetoverd in de gezellige broodjeszaak ‘De Broodplanke’. Maandag 3 maart zwaaiden de deuren open, maar aan de kleine oogjes van Jeremy te zien werd er het hele weekeinde danig doorgewerkt. “Ik ben bezig geweest tot 2 uur ’s nachts”, bevestigt Jeremy.

Vrijdag 28 februari namen we al eens een kijkje in de nieuwe broodjeszaak, maar toen moest de hele toonbank nog opgebouwd worden en hingen de spots aan draadjes aan het plafond.

Het resultaat vandaag mag alleszins gezien worden: een gezellig interieur met aan de ene kant de toonbank, oven en koelkasten en aan de andere kant tafels en stoeltjes. Aan de muren hangen broodplanken in alle vormen en maten.

Over het interieur is nagedacht, zoveel is zeker. Voor Stefie Daeleman is de start van een broodjeszaak geen impulsieve ingeving. “Ik ben zowat opgegroeid in de broodjeszaak van mijn moeder en hielp daar tien jaar lang aan mee”, vertelt Steffie. “Door die aangename herinneringen is de goesting teruggekomen, om ook zo’n zaak in Wingene te openen. De Heilige Sacramentstraat is een drukke weg met veel passage. Ik weet dus precies waar ik aan begin.”

Koffie en soep

De website van de zaak staat nog niet helemaal op punt, maar dat is slechts een kwestie van tijd. “Wie belegde broodjes, croissants of boterkoeken online bestelt, kan die een uur later komen ophalen”, vertelt Jeremy.

“Je kan hier ook koffie en soep gewoon meenemen. Bedoeling is dat we binnenkort flexi-jobbers inschakelen, zodat we na verloop van tijd ook bijvoorbeeld ’s middags spaghetti kunnen aanbieden en pannenkoeken tijdens de namiddag. We denken ook aan een buitenterras, maar dat moet nog uitgewerkt worden. Ikzelf ben nog werkzaam met ‘Verhuizingen Desaever’, maar ik sluit niet uit – mocht dat ooit mogelijk zijn – om ook in Steffie’s zaak te werken.”

Vanaf 6.30 uur

‘De Broodplanke’ is elke weekdag open vanaf 06:30 uur, zaterdag vanaf 07:30 uur. Er kwam maandag al heel wat volk over de vloer. “Eindelijk nog eens een nieuwe broodjeszaak”, laat een passant enthousiast weten. Dat

