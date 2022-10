Stefanie Huyghebaert is nieuwe uitbaatster café De Welkom in Hoeke

Stefanie Huyghebaert is de nieuwe uitbaatster van café De Welkom in Hoeke. De vorige uitbaters hadden de aloude naam vervangen door De Lezende Ezel, maar dat bleek geen succes. “Ik droom al van mijn twintigste van een eigen café en dit is de ideale locatie.”

Hoeke, de kleinste Damse deelgemeente op een steenworp van de Nederlandse grens, krijgt cafe De Welkom terug. En daar zijn de Hoekenaars bijzonder tevreden mee, zo bleek op het openingsweekend van de nieuwe uitbating door Stefanie Huygebaert.

Voorwaarden

Café De Welkom, aan het brugje van Hoeke, werd opgericht in 1911 en was vier generaties lang in handen van dezelfde familie. Myriam Croes en Geert Keirsebilck, nog steeds eigenaars van het pand, hielden er in het najaar van 2021 mee op als vierde generatie. Na een lange zoektocht vonden ze overnemers. Een echtpaar uit Knokke koos ervoor de zaak te herdopen tot De Lezende Ezel. De nieuwe naam en uitbating sloegen niet helemaal aan en na enkele maanden stond het cafe opnieuw over te nemen. De overnemer is Stefanie Huyghebaert uit Moerkerke, een geboren horeca-ondernemer.

“Mijn allereerste stapjes in de horeca zette ik bij Rosette De Lille van ‘t Eikenhof in de Brieversweg tussen Moerkerke en Sijsele. Ik werkte er als vakantiejob. Daar heb ik de liefde voor de horeca opgevat en ik ben Rosette nog altijd dankbaar voor de kans die ik toen kreeg”, zegt Stefanie, die in De Welkom zal bijgestaan worden door haar vriend. “Later heb ik twaalf jaar lang in De Vrede in Moerkerke gewerkt, zowel in het cafe, de feestzaal en de bijhorende frituur. Eigenlijk droom ik al van op mijn twintigste van een eigen horecazaak, maar de juiste gelegenheid moet zich voordoen. Ik had ook nogal wat voorwaarden voor mezelf gesteld: de locatie moest min of meer in de buurt zijn, liefst met een terras en bijhorende woongelegenheid erbij. En dat heb ik hier nu in Hoeke allemaal gevonden. Ik wist dat het vrij zou komen en ben gaan praten met de eigenaars. De deal was snel beklonken.”

Terras als troef

Stefanie koos ervoor om de aloude naam De Welkom terug in te voeren en niet al te veel te veranderen aan de zaak. “De Welkom is al jarenlang een populaire stopplaats voor fietsers en ik zal ook de troef van het grote terras hier volop uitspelen”, zegt Stefanie. “De eetkaart is eerder klein maar ik zal wel croques, spaghetti en boerenbrood met kaas of ham aanbieden. Ook een vispannetje staat op het menu, net als een grote tapasplank die bij de fietsers nu al erg populair is. In de namiddag bieden we ook de traditionele tearoomgerechten aan zoals pannenkoeken en wafels. We willen vooral een gezellige kroeg zijn waar iedereen zich ‘welkom’ voelt”, lacht Stefanie.