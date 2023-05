Stefan Billiau ontvangt de eretitel culinair ambassadeur

Het 59ste Magistraal Kapittelbanket van de 33 Masters of Belgium – de Grote Nacht – haalde met zowat 500 deelnemers in de Salons Saint Germain in Diksmuide het kruim van de Belgische chefs op het podium. Voorzitter Lieven Demeestere zette de nieuwe Masterchefs, Compagnons de la Toque Blanche (CTB) en Club Members met klasse in de kijker. Stefan Billiau werd gelauwerd. Na een schitterende carrière aan het fornuis van zijn restaurant De Oosthoek en later Bistrotheek Billiau, sloot Stefan Billiau en eega-gastvrouw Lut Maenhout, de deuren van deze laatste. Het echtpaar startte in september 1996 het restaurant De Oosthoek, van meet af aan een topper in de regio.

“Fysieke problemen zorgden ervoor dat we het kalmer aan dienden te doen. Vandaar de opstart van de Bistrotheek die we vorig jaar in september definitief sloten. Tijd dus voor de kinderen, vrienden en familie, maar we blijven de horeca en de 33 Masterchefs diep in het hart dragen”, stelt Stefan, geflankeerd door Lut, de onnavolgbare gastvrouw.

Kleinkinderen

Nu de twee op en top gepassioneerde horecalui fornuis en zaal achter zich lieten, opende zich een zee van tijd. “Niets van dat alles, we hebben – net als alle gepensioneerden – tijd te kort. Onze kinderen zagen we nauwelijks opgroeien, al onze tijd ging naar de zaak. Vandaag zijn de rollen omgekeerd, nu gaat al onze tijd naar de kinderen Kenneth en Amber, maar vooral naar de kleinkinderen Ameline en Celeste. En ja, straks krijgen we er nog een kleintje bij. Ons geluk kan niet op. Wat we vroeger onze eigen kinderen niet direct konden geven, krijgen onze kleinkinderen dubbel en dik terug. We zijn dan ook met zijn allen zeer blij met onze kleine familie. Of we de zaak missen? Ja, maar aan alles komt een eind en zover zijn we vandaag.”

eretitel

“Een nieuwe wereld opende zich voor ons, een ander leven, een leven met onze familie. Daarenboven zijn we uiterst tevreden dat onze zaak nu in zeer goede handen is. Het is weliswaar een andere keuken, maar mag gezien en gesmaakt worden. En dat maakt ons uiteraard ook blij, want ons hart blijft kloppen voor de horeca. Samen hebben we hard gewerkt en genoten van onze klanten, klanten die we vandaag nog steeds waarderen voor het geloof in ons kunnen”, geven Stefan en Lut nog mee. Een betere eretitel dan Culinair Ambassadeur konden ze Stefan Billiau niet geven. Meer dan ooit waren Stefan en Lut boegbeelden binnen de horeca in het algemeen, binnen de Orde 33 Masters of Belgium in het bijzonder. (GKM)