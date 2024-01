Stefan (61) en Katrien (60) zetten na 40 jaar punt achter restaurant Ramblas, buren nemen zaak over: “Tijd voor een nieuwe uitdaging”

Na een loopbaan van zowat veertig jaar binnen de horeca geven Stefan Vander Espt (61) en Katrien Vandemoortele (60) het roer van hun restaurant Ramblas op 7 april over aan de uitbaters van het Chinees-Aziatisch restaurant China Delight, vandaag nog buren in de Oostendelaan 12. “Na vier decennia wordt het tijd voor nieuwe uitdaging. Wat precies, daar wordt momenteel nog aan gewerkt. Eén ding is zeker: stilzitten is er niet bij”, stellen Stefan en Katrien, beiden nog vol levenslust.

Het wordt straks wel even wennen wanneer restaurant Ramblas, op de hoek van de Molenstraat en de Oostendelaan, uit het straatbeeld zal verdwijnen ten voordele van China Delight. “De overname kwam er eerder onverwacht. Niettemin keken we de jongste jaren al even uit naar ons pensioen. We hoopten nog een paar jaar verder te kunnen werken om dan volop te genieten van een verdiende rust. Toen kwam de vraag van onze buren, China Delight – dat straks samen met nog een paar aanpalende panden plaats maakt voor nieuwbouwflats – of we niet geïnteresseerd waren om Ramblas over te laten. En ja, bal ging snel aan het rollen. We hebben er, op enkele maanden na, veertig jaar horeca opzitten. Gezien we toch al uitkeken op een mooi slot, was dit het ideale en weliswaar onverwachte moment. Op zondag 7 april verzorgen we onze laatste klanten. Daarna wordt Ramblas omgetoverd tot China Delight. Het zal even wennen worden”, vertelt Stefan.

Van Manderley naar Ramblas

Het begon voor Stefan en Katrien allemaal in 1985 met de uitbating van restaurant Manderley op de Zeedijk in Middelkerke. Toen het pand plaats maakte voor nieuwbouw viel hun oog op restaurant ’t Boerderijtje aan de Oostendelaan, centrum Middelkerke. Het immer dynamische koppel nam de zaak over van Lode Soubry en maakten er Ramblas van. Refererend naar de mooie lange wandelstraat in het toeristische Barcelona, wat direct vakantiesfeer oproept. Het staat intussen buiten kijf: de Ramblas werd spoedig een pleisterplaats voor zij die het begrepen hadden op gezelligheid om en rond een smaakvolle tafel, uit de oven getoverd door Stefan, met Katrien als gedroomde gastvrouw.

“Ja, we deden het met veel liefde voor het vak en genoten ervan dat onze klanten het naar hun zin hadden. Het was hard werken, maar we deden het graag. Vandaag is het een stuk moeilijker om gepast personeel te vinden. We leven in een totaal andere wereld. We zagen intussen de horeca in de jongste decennia sterk veranderen. Of we het zullen missen? Misschien wel. Maar de vreugde die we tot nog toe mochten kennen, laat ons toe met genoegen terug te kijken op onze invulling. We danken hierbij graag onze klanten voor al die trouwe jaren, zonder daarbij onze topmedewerkers Achim, Rick, Sandra, Emiel, Christiaan en onder andere Nancy niet te vergeten. Hun inbreng betekende voor ons een enorme steun. Zij hielpen mee aan de uitbouw van Ramblas”, geven Stefan en Katrien nog graag mee.

Toekomst

Intussen wenkt de toekomst voor de prille zestigers. “Er liggen diverse pistes open. Het is niet onze bedoeling om nog iets nieuws uit de grond te stampen. Weet dat we ook steeds paraat staan om onze zoon, uitbater van de zaken Zandbank en Zanzibar op de Zeedijk, bij te staan waar nodig. We zien het wel. Het zal voor ons in ieder geval rustiger worden”, stelt Katrien.

Hoe dan ook: met het verdwijnen van restaurant Ramblas verliest horeca Middelkerke een van haar jarenlange sterkhouders.