Stefaan Couttenye gelauwerd als culinair ambassadeur

Stefaan Couttenye uit Watou werd tijdens het 59ste Magistraal Kapittelbanket van 33 Masters of Belgium gelauwerd als culinair ambassadeur. Vandaag verdeelt hij zijn tijd tussen de Westhoek, zijn verblijf in Spanje en Oostende.

Restaurant ‘t Hommelhof en Masterchef Stefaan Coutteny zijn al decennialang de vaandeldragers van Watou en de Westhoek. Zijn bereidingen met bier zijn intussen legendarisch geworden. Intussen heeft Stefaan in het najaar 2022 de riem afgelegd en houdt hij het bij rustig genieten. Jarenlang krikte hij de keuken van de gewone man op tot heerlijkheden, mede door bier te verwerken in de gerechten. Zijn kookkunsten lokten heel wat lekkerbekken naar de Westhoek en naar restaurant ’t Hommelhof. Meer nog, gereputeerde chefs kwamen raad vragen aan Stefaan, die telkens opnieuw geslaagde gerechten met bier wist voort te brengen.

Pionier

Het is duidelijk: Stefaan Couttenye is zonder meer pionier van het koken met bier. “Niet alleen is bier supergezond, maar tegelijk is het een ideaal aperitief. Heel wat gerechten krijgen door het toevoegen van bier een extra pigment. Bier bij de maaltijd wordt vandaag nog te veel vergelijken met dagdagelijkse kost. Met wijn lijkt eenzelfde maaltijd veel chiquer”, geeft de kersverse ambassadeur mee. Wie ooit tafelde in ‘t Hommelhof zal zich zeker de Fricassee van nobele graankip uit de IJzervallei in Watou’s witbier, het jonge duifje in ‘t Kapittel Abt met brandade van erwtjes en boerenspek of de onverbeterlijke tournedos van konijn met pruimen in Grimbergen Dubbel en aardappelstoemp herinneren. De gepaste bieren zorgden voor de rest.

Stefaan Couttenye mag hoe dan ook terugblikken op een schitterende carrière in zijn Westhoek. Vandaag verdeelt hij zijn tijd tussen de Westhoek, zijn verblijf in Spanje en Oostende, maar zijn hart blijft slaan voor de horeca. Met ambassadeur Stefaan Couttenye staat de Orde 33 Masterchefs of Belgium alvast sterk in de schoenen. “Ik ben vandaag een gelukkig man. I did it my way! En daar ben ik blij mee”, besluit de masterchef tevreden. (GK)