Steak- en grillrestaurant Gulden Vlies laat je smullen van gerechten uit houtskooloven

Nauwelijks enkele maanden na de uitbreiding van hun restaurant Diligence openden horecaondernemers Thomas Mortier en Vincent Dumon net om de hoek steak- en grillrestaurant Gulden Vlies. “Typerend is dat we werken met een Josper houtskooloven voor de bereiding van de gerechten.”

Na vele maanden van leegstand – sinds het het café de Fox na een kort bestaan stopte – is er opnieuw volop leven in het horecapand op de Mallebergplaats 17, op een boogscheut van het stadhuis. Verantwoordelijken voor die hernieuwde activiteit zijn Thomas Mortier (42) en Vincent Dumon (56), het ondernemende duo dat ook al restaurant Diligence vlak om de hoek in de Hoogstraat uitbaat.

Grote keuken

Nog maar in maart vorig jaar kondigden ze in deze krant een gevoelige uitbreiding van Diligence aan, met de inrichting tot eetzaal van de eerste verdieping. En nu zetten ze dus een nieuwe stap met de opstart van steak- en grillrestaurant Gulden Vlies in de Mallebergplaats. “Zo’n horecapand vlak bij Diligence dat leegstaat, trok natuurlijk onze aandacht”, vertelt Vincent. “En, eerlijk gezegd, het eerste wat ons interesseerde was de grote keuken bij dit pand. Die is een pak groter dan de keuken van Diligence. Toen de huurovereenkomst rond was en de nodige vernieuwingen waren gedaan, zijn we die keuken al gaan gebruiken als mise-en-placekeuken voor Diligence. Maar natuurlijk wilden we het ook niet enkel huren voor de keuken en zo groeide het idee voor een tweede uitbating. Even gezellig als Diligence maar toch iets moderner van inrichting en toch wel een stapje meer level up qua gerechten en algemeen kader.”

“Typerend voor het Gulden Vlies (de naam die eerder ook al gebruikt werd voor het populaire nachtrestaurant dat er jarenlang huisde, red.) is dat we gebruik maken van een Josper houtskooloven”, vult Thomas aan.

Meerwaarde

“Die zorgt voor een erg aangenaam aroma. Je kunt er niet alleen vlees en vis in bereiden maar ook groente- en aardappelbereidingen. We denken hiermee toch een meerwaarde te kunnen bieden binnen het Brugse horecalandschap.”