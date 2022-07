Station Komen krijgt nieuwe invulling

Het voormalige station van Waasten krijgt een nieuwe invulling. De SIDEC en een afdeling van de gemeentelijke bibliotheek vinden er vanaf heden onderdak. “Het wordt misschien de start van een decentralisering van enkele diensten”, klinkt het bij een tevreden voorzitter David Kyriakidis.

Het kleine gebouw, dat in het verleden de uitvalsbasis was van een bodybuildingclub, stond al enige tijd leeg. Er werden vanuit de gemeente, die eigenaar is van de plaats, verschillende opties op tafel gelegd maar het was de ondernemersorganisatie SIDEC die als winnaar uit de bus kwam.

“We zaten al sinds 1972 in de gebouwen van Euro Delta, een plaats die ons door een ondernemer werd aangeboden maar het verhaal botste daar op haar limieten”, klinkt het bij Doris Dieryck. Als één van de medewerkers van de vereniging was ze dan ook blij te horen dat er beterschap op komst was.

Eerste werken

“De gemeente belde ons op met de melding dat we onze intrek konden nemen in het oude station, een absolute opwaardering voor de SIDEC dus. De eerste renovatiewerken werden reeds uitgevoerd en ook het meubilair werd geïnstalleerd.”

“Er zijn nog wat kleine details die afgewerkt moeten worden maar dat neemt niet weg dat we hier operationeel zijn. We zullen het gebouw delen met de gemeentelijke bibliotheek Bibliolys, die hier een afdeling zal installeren.”

Ook de voorzitter van de SIDEC is blij met de verhuis, die kadert in een breder plan. “Komen-Waasten is een erg uitgestrekte gemeente waarbij de afgelopen jaren alles werd gecentraliseerd in Komen zelf”, klink het.

“Voor de inwoners van Waasten, Neerwaasten of zelfs Ploegsteert voelde het vaak aan alsof ze vergeten werden. Door onze afdeling hier te openen kunnen we hier verandering in brengen en de gemeentelijke diensten opnieuw gaan verspreiden over het volledige grondgebied. Het zal onze dienstverlening enkel maar dichter bij de ondernemers brengen.”