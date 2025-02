Staf (50) en Sylvia (46) maken droom waar met opening van Cinco Hijas: “Waren op slag verliefd op het pand”

Knokke-Heist is vanaf zaterdag 15 februari een hip horeca-adresje rijker. Steve Landuyt (50) – Staftje voor de vrienden – en Sylvia Verbouw (46) openen dan de deuren van ‘Cinco Hijas’. “Een droom die in vervulling gaat”, zegt Steve. “Vanaf het moment dat we het pand binnenstapten, waren we verkocht.”

Steve en Sylvia zijn volop bezig met de laatste voorbereidingswerken wanneer we hen spreken over de nakende opening van hun horecazaak in de Kursaalstraat in Knokke-Heist. Bij menig inwoner van de kustgemeente doet de locatie ongetwijfeld een belletje rinkelen. Voorheen was het decennialang beter bekend als ‘t Choufke. Een naam als een klok in Heist, maar vanaf zaterdag gaat het officieel verder als ‘Cinco Hijas’.

Geen seconde getwijfeld

“Zowel Sylvia als ikzelf zijn geboren en getogen in de horeca”, legt Steve uit. “De voorbije jaren werkte ik in verschillende zaken, maar de droom was toch altijd om een eigen restaurant te beginnen. Alleen is dat met vijf dochters geen evidentie. Maar ze worden ondertussen wat ouder dus dit voelt als hét moment om samen de sprong te wagen. Het was eerder toevallig dat we te horen kregen dat dit horecapand vrijkwam.”

Op de achtergrond luistert Sylvia aandachtig mee. “Ik twijfelde eigenlijk geen seconde om mee te stappen in de droom van Staf (de roepnaam van haar man, red.). Toen we het pand binnenstapten, waren we eigenlijk meteen verkocht. Ik zag bij wijze van spreken de klanten al zitten in onze eigen zaak. Mijn ouders hebben 25 jaar een horecazaak uitgebaat waarin ik meer dan eens mijn steentje heb bijgedragen,. We weten allebei dus zeer goed waarmee we beginnen”, glimlacht Sylvia, die de gastvrouw wordt van Cinco Hijas.

Voor wie het zich afvraagt: de Spaanse naam verwijst naar de vijf dochters van Staf, waarvan drie samen met Sylvia. Maar tegelijkertijd ook naar de vier zussen waarmee Sylvia eveneens vijf dochters mee vormt. Het logo, met vijf zonnebloemen, is dan ook een knipoog naar vijf dochters.

Gezelligheid

Wat de mensen mogen verwachten? Gezelligheid in de eerste plaats. “Het moet allemaal niet te ‘stijf’ aanvoelen”, zegt het koppel. “We mikken vooral op een zaak waar iedereen zich welkom én thuis voelt. Of het nu met een groep vrienden, familie, als koppel of voor een me-time momentje is. Op het menu voorzien we zowel een mooie selectie vlees als vis, maar bijvoorbeeld ook verschillende fajitas, taco’s en een fantastisch lekkere spaghetti. Elk gerecht krijgt een wereldse twist en het is zeker de bedoeling dat mensen hun gerechtjes kunnen delen. Verder willen we werken met seizoensgebonden producten.”

Eenmaal de zaak is opgestart en goed draait, willen Sylvia en Staf ook een take-awayservice voorzien. “Maar eerst starten met de opening zodat we goed ingewerkt zijn. Het is allemaal best spannend, maar de goesting om er iets moois van te maken is groot”, besluit Sylvia en Staf met de glimlach. (MM)

De opening is gepland op zaterdag 15 februari om 18 uur. Reserveren kan telefonisch via 050 11 02 93. Binnenkort zal ook de website live komen te staan en zal je online kunnen boeken. Openingsuren: dagelijks vanaf 18 uur. Gesloten op woensdag en donderdag.