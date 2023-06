Stadspark in Roeselare krijgt Vaarbar met bootjes, optredens en yogasessies: “Geitepark wordt creatieve haven”

Op twee plaatsen kan je deze zomer in Roeselare terecht in een pop-upzomerbar. Aan de vaart is er De Kaaibar en net zoals vorig jaar kan je bootje varen in het Geitepark en is er een zomerbar van 16 juni tot 17 september. Drie vrienden sloegen de handen in elkaar om er iets moois van te maken. “We zagen elkaar veel te weinig en besloten dan maar om deze zomer samen De Vaarbar uit de grond te stampen”, lacht Jonah Muylle.

Op twee plaatsen in de stad komt er een zomerbar. Aan de vaart is er De Kaaibar, een initiatief van Barlaban en Frederik Turpyn. In het Geitepark is er De Vaarbar, een vervolg van wat er vorig jaar met veel succes werd georganiseerd op en rond het water.

De tweede editie van de zomerbar in het stadspark, zeg maar Geitepark, wordt deze keer gedragen door drie goede vrienden. Jonah Muylle van Cultuurkapel De Schaduw en Het Sacrament, Elias Veracx van het Evenementenlocatie Barcelo in de oude spinnerij in de Middenstraat en interieurvormgever Jonas Houwen zijn de bedenkers van De Vaarbar.

Sloepjes en pedalo’s

“We zijn al jaren goede vrienden maar zoals dat wel vaker gebeurt, zien we elkaar bitter weinig want we zijn elk op ons domein heel druk bezig. Ikzelf heb het deze zomer net ietsje minder druk. We hebben in het najaar wel een theaterproject in De Schaduw maar dat is dit keer net iets minder grootschalig dan vorige jaren waardoor er tijd vrij kwam voor iets anders. Elias en Jonas kwamen met het voorstel en ik ging met plezier mee in zee.”

“De stad had twee concessies opengesteld voor de zomer. Eentje aan de kop van de vaart en dan ook het Geitepark. Omdat we vooral maar wel niet uitsluitend, willen mikken op gezinnen met kinderen leek ons het stadspark een betere keuze. We wilden ook geen avond- of nachtgebeuren organiseren. We hebben zelf nog een gezin thuis dat onze aandacht vereist.”

“Voor de kinderen organiseren we heel wat leuke activiteiten”

“De Vaarbar neemt deels het concept van vorig jaar over. Laagdrempelig en met gratis inkom dus. Er komt een gezellige bar in combinatie met de verhuur van sloepjes en pedalo’s op het water. We zullen open zijn van 11 tot 20 uur, elke dag maar niet op maandag. Op vrijdag zal De Vaarbar open zijn tot 23 uur.”

Speelcontainer

“Maar het was meteen duidelijk dat we net ietsje meer wilden doen dan enkel een zomerbar. Wie ons kent, weet dat we er niet konden aan weerstaan om er een creatieve insteek aan toe te voegen. We willen in het park een warme creatieve haven bouwen waar iedereen welkom is. Met Jonas Houwen die interieurvormgever is, hebben we dé man op de juiste plaats. De hoofdkleur zal blauw zijn in combinatie met veel scheepstouw. Er zal een speelcontainer staan voor de kinderen en we organiseren geregeld leuke activiteiten zoals een optredentje, een verteller of een yogasessie. Daar kom ik op de proppen, activiteiten organiseren ligt me het best.”

Roeselaarse producten

Op woensdag en zondag is het pannenkoekennamiddag maar de bezoekers kunnen ook steeds genieten van allerlei lekkere drankjes en van enkele hapjes met Roeselaarse producten. We organiseren ook geregeld een brunch op zondag waarbij we samenwerken met partners zoals Saladette en cuisine Juline.”

“In eerste instantie zullen we De Vaarbar met ons drietjes runnen maar eens de vakantie van start is gegaan zullen we ook een beroep doen op flexi-jobbers en jobstudenten. Kandidaten voor een leuke en afwisselende vakantiejob mogen zich trouwens nog altijd aanmelden op info@barcelo.be. Wat er allemaal aan activiteiten wordt aangeboden kan je vinden op de Facebookpagina en Instagram van De Vaarbar”, besluit Jonah Muylle.