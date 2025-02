Stadsbrouwerij ’t Koelschip viert 15-jarig bestaan met kaasbar: “Rijk aanbod unieke bieren”

Zaakvoerder Ive Mostrey en stadsbrouwster Sandy Major van Stadsbrouwerij ’t Koelschip zijn beiden sedert 2017 woonachtig in Ettelgem. Ze vonden een geschikt huis waar ze zich meteen thuis voelden en hartelijk werden ontvangen door de buurt.

Ze runnen een stadsbrouwerij die gevestigd in de Van Iseghemlaan 101 in Oostende en die bestaat dit jaar 15 jaar. Ive (46) en Sandy (45) vieren deze mijlpaal het hele jaar door samen met hun klanten in de gezellige kaasbar boven de stadsbrouwerij. Een bijzondere locatie die niet alleen de bieren van de stadsbrouwerij serveert, maar ook heerlijke kaas- en breugelplanken, raclette, kaasfondue en zelfs dinerformules voor groepen biedt. Een boerestutte met een schelle van de zeug behoort eveneens tot de mogelijkheden.

“We willen het 15-jarig bestaan echt samen met onze klanten vieren”, vertelt Ive. “Het wordt een jaar van speciale evenementen en we hebben al verschillende leuke formules klaarstaan die we via onze website www.blondekuif.be gaan lanceren.” De kaasbar, die zich boven de stadsbrouwerij bevindt, heeft bewust een lange naam gekregen: ‘Welkom in de kaasbar boven de stadsbrouwerij van Oostende’. “Die lange naam dekt volledig de lading. De eerste verdieping zorgt soms voor een drempel”, verduidelijkt Ive.

Innovatieve brouwer

De stadsbrouwerij in Oostende heeft zich in de loop der jaren gepositioneerd als een expert in productontwikkeling en workshops. “Horecazaken en hobbybrouwers kunnen bij ons hun eigen bierrecept komen brouwen”, vertelt Sandy. “Samen creëren we hun ideale bier, iets unieks, niet de standaard etikettenbieren.”

Deze persoonlijke aanpak heeft de stadsbrouwerij een trouwe klantenkring opgeleverd en Sandy benadrukt dat het ook de manier is waarop ze zich van andere brouwerijen onderscheidt. De stadsbrouwerij brouwt maar liefst 500 hectoliter per jaar en Sandy mocht in 2019 de prijs van meest innovatieve brouwer in ontvangst nemen.

“Voor de toekomst hebben we ambitieuze plannen”, voegt Ive eraan toe. “We gaan dit jaar de brouwerijbezoeken uitbreiden en combineren met een bezoek aan de kaasbar. Het idee is om onze bieren nog beter te koppelen aan de kaasplanken en daarnaast bieden we een volledig diner aan, perfect voor een avondje uit met vrienden en familie.”

De stadsbrouwerij heeft ondertussen een aantal toppers in het assortiment. “We zijn vooral trots op onze tankbieren”, zegt Sandy enthousiast. “Deze bieren krijgen een natuurlijke opbouw van koolzuur en dat is niet hetzelfde als een bier uit de tap. Onze Kerasis, 8% Lambiek met Schaarbeekse krieken, is al een echte klassieker, evenals onze Zeuze – een Lambiek van 1, 2 en 3 jaar. Daarnaast heeft de stadsbrouwerij de Allambique 2018, een krachtige Lambiek met 12% alcoholgehalte, die 6 maanden rijpte op houten vaten van Filliers. “Dit is een absoluut topbier en we ontvangen veel lof voor de complexiteit en de diepte van de smaak”, aldus Sandy.

Naast de eigen bieren heeft Brouwerij ’t Koelschip een webshop waar fans hun favoriete bieren kunnen bestellen. “We hebben ook een biercafé waar bezoekers onze bieren kunnen degusteren en via de webshop kunnen we de bieren nu ook naar de klant brengen”, legt Ive uit.

Veel plannen

Dit jaar heeft de stadsbrouwerij veel plannen. “We willen nog meer verbinding maken met onze klanten en dit alles blijft in de geest van onze passie voor bier”, aldus Ive. “Of het nu gaat om een bierproeverij in de kaasbar of een workshop, we blijven zoeken naar manieren om mensen meer te betrekken bij onze stadsbrouwerij.”

Wie de bieren van Stadsbrouwerij ’t Koelschip wil ontdekken of meer wil weten over de feestelijke plannen voor het 15-jarig bestaan, kan terecht op www.blondekuif.be voor meer informatie, de laatste updates en speciale aanbiedingen.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de stadsbrouwerij, met een rijk aanbod aan unieke bieren en nieuwe initiatieven die het komende jaar van start gaan. “Bijzonder is dat Bakkerij Nico, gelegen aan de Torhoutsesteenweg 236, het draf verwerkt tot granola à l’Ostendaise en Amandine bostelbrood”, eindigt Sandy.