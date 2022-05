Stadsbestuur Blankenberge blij met uitbreidingen in Witte Paard

Het Witte Paard, de iconische showtempel in het centrum van de badstad, is een begrip tot ver buiten de stadsgrenzen. Het college van burgemeester en schepenen gaf zopas groen licht voor de uitbreiding van het hotelcomplex van Het Witte Paard.

Schepen van Stedenbouw Patrick De Klerck (Open VLD): “Het gaat om de sloop van de bestaande gebouwen in de Langestraat 38-42: een volume van drie bouwlagen met een plat dak. Op het gelijkvloerse niveau bevindt zich een café en restaurant met centraal een doorgang naar de achterliggende feestzaal Het Witte Paard.”

Het nieuwbouwproject bestaat uit vier bouwlagen met een hellend dak. “Om het aanwezige tegelerfgoed te bewaren, werd opgelegd dat beide aanwezige tegeltableaus zorgvuldig verwijderd moeten worden en bij voorkeur ingewerkt in de gevel of het interieur van het gebouw, ofwel geschonken moeten worden aan het lokaal bestuur. De tegels van de fries onder de kroonlijst dienen behouden te blijven voor de collectie van het Belle Epoque Centrum en het grote pauwenraam is in te werken in het hotelinterieur of te schenken aan het lokaal bestuur”, aldus nog De Klerck.

Extra dynamiek

Burgemeester Björn Prasse (Open VLD) voegt eraan toe dat ze tevreden zijn om te zien dat na de participatie van Marc Coucke de investeringen al snel volgen. Met dit project wordt niet alleen een uitbreiding van de legendarische feestzaal van het Witte Paard gerealiseerd maar komen er in totaal ook 31 nieuwe hotelkamers bij waarvan er drie volledig rolstoeltoegankelijk zullen zijn. Dat zorgt voor extra aanbod en tewerkstelling en zorgt, samen met wat andere op stapel staande investeringen, voor een extra dynamiek in onze stad”, klinkt het.

Behalve voor de uitbreiding van Het Witte Paard, gaf het college van burgemeester en schepenen recent ook de zegen voor een nieuwbouwproject in de Weststraat. “De aanvraag voor het nieuwbouwproject Majestic betreft vier percelen, met name het voormalige hotel Martinique en enkele gebouwen met op de gelijkvloerse verdiepingen gewezen handelszaken en daarboven woongelegenheid. Alle bestaande bebouwing wordt gesloopt, in de plaats komt een appartementsgebouw”, verduidelijkt schepen van Stedenbouw Patrick De Klerck.

Vernieuwde look

Het geplande gebouw, met drie bouwlagen en een mansardedak, zal een voorgevelbreedte hebben van net geen 40 meter, verdeeld over de Weststraat en de S. Vernieuwestraat. Op het gelijkvloers en de eerste en tweede verdieping komen er telkens vier appartementen, op de dakverdieping vier duplexappartementen. Zowel voor- als achteraan zijn er terrassen. Er worden ook private ruimtes voorzien met individuele fietsbergingen. “De gevel wordt opgetrokken uit witte handvormgevelsteen, het buitenschrijnwerk bestaat uit zwart aluminium en het dak krijgt roodbruine keramische tegelpannen. Dit zal het stadscentrum een verdere nieuwe look geven”, besluit schepen De Klerck.