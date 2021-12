Stad Tielt en vzw WOP! binden met ‘Basta!’ de strijd aan met wegwerpmaaltijdverpakkingen

Tielt wil de strijd aangaan met wegwerpmaaltijdverpakkingen. In samenwerking met vzw WOP! start de stad dan ook ‘Basta!’ op, een project waarbij Tieltse horecazaken die afhaalmaaltijden aanbieden daarvoor herbruikbaar cateringmateriaal aanwenden.

“Voorlopig gaat het nog om een pilootproject waarvoor vier horecazaken intekenden”, legt Stijn De Vos van vzw WOP!, die samen met Bert Reubens de bezieler van het project is, uit. Zo zullen consumenten vanaf volgend jaar de mogelijkheid hebben om in de Carlito, Eaudette, Koken en De Traagheid hun afhaalmaaltijd mee te nemen in duurzame verpakkingstypes gemaakt van ovenbestendig (boorsilicaat)glas of gifvrij polypropeen. De zaken kunnen zelf kiezen welke potten het beste passen bij hun aanbod.

Waarborg

“Klanten die kiezen voor een herbruikbare ‘Basta’-pot, betalen daarvoor vijf euro waarborg. Eens de pot afgewassen terugbezorgd wordt aan een van de deelnemende restaurant, krijgt de klant in ruil een jeton waarmee hij op een later moment opnieuw gebruik kan maken van één van de potten”, gaat De Vos verder. De jetons werden ontworpen en geproduceerd door VTI Tielt.

Om klanten in de openingsfase aan te moedigen om gebruik te maken van de duurzame potten, wordt er tijdens de opstartfase gewerkt met een spaarkaart. Wie een pot terug inlevert, krijgt een stempel. “Tien stempels levert een korting op van vijf euro bij de deelnemende restaurants en Bokaal, de zero waste winkel van vzw WOP!”, aldus De Vos.

Meer deelnemers

Schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V) juicht het initiatief toe. “We zijn ons bewust van de problematiek en zijn er ook van overtuigd dat het veel duurzamer moet”, zegt ze. “Toen het projectvoorstel van vzw WOP! kwam, hebben we daarom niet getwijfeld om ons oor te luister te leggen en uiteindelijk waren we ook snel overtuigd.”

Na een proefperiode is het de bedoeling om zoveel mogelijk zaken te stimuleren om mee in het project te stappen. “Want hoe meer zaken instappen, hoe beter dat het concept ook zal werken”, stelt Reubens. “In de komende maanden zullen de deelnemende zaken dan ook voor heel wat input zorgen.” Voor dit project kan Tielt rekenen op een subsidie van OVAM.

(TM)