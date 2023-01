Stad Poperinge zoekt uitbater voor cafetaria Hopmuseum

Van 1 mei tot eind december 2022 baatte brouwerij De Plukker de cafetaria van het Hopmuseum (Stadsschaal) uit. Op vraag van de brouwerij beëindigde de stad de bezettingsovereenkomst met De Plukker in onderling overleg. De stad is nu op zoek naar een nieuwe uitbater, op basis van een bezetting ter bede.

Kandidaten dienen tegen 9 februari 2023 een dossier in bij beleidscoördinator vrije tijd Bart Wemaere, Grote Markt 1, 8970 Poperinge, of via bart.wemaere@poperinge.be .

Juryverslag

Als selectiecriterium geldt horeca-ervaring. De vier toewijzingscriteria zijn: een beschrijving van de inrichting van de horecazaak, een beschrijving van de effectieve uitbating van cafetaria en terras, rekening houdend met personeel, openingsuren, eigen evenementen, promotie en marketing enzovoort, een beschrijving van hoe je de cafetaria uitbouwt tot een attractieve horecazaak voor toeristen, bezoekers Hopmuseum en Poperingenaars, en tenslotte een beschrijving van het aanbod dranken en snacks (met focus op streekbieren en eventueel de korte keten).