Stad Oostende steunt petitie voor bescherming ’t Kroegske: “Te belangrijk voor culturele leven”

’t Kroegske moet beschermd worden. Die oproep deed uitbater Iwein Scheer (83) tijdens de Paulusfeesten. Een petitie is opgestart.

Iwein Scheer, oprichter van de Paulusfeesten, kreeg op verschillende plaatsen erkenning voor zijn bijdrage aan het culturele leven en de Paulusfeesten. In één adem wordt ook telkens ’t Kroegske genoemd waar hij al bijna 60 jaar de waard is. Tijdens een toespraak brak de bekende Oostendenaar echter een lans voor bescherming van ’t Kroegske. Die wordt nu kracht bijgezet met een petitie.

Anachronisme

Iwein Scheer: “Zelfs voor ik hier 60 jaar geleden kwam, speelde ’t Kroegske al een rol in het culturele leven. De kroeg werd toen uitgebaat door kunstenaar Joris Houwen. Het was een belangrijk trefpunt voor de jeugd en de artiesten en sinds ik hier ben, is die invloed op het socioculturele leven in Oostende gebleven.”

Iwein geeft toe: “Architectonisch heeft het niet meteen waarde want het is gebouwd als anachronisme. Zo’n gevel is niet Oostends en het glasraam al evenmin. Het past niet in zijn tijd. Maar de brouwer, die het liet optrekken in 1953, zag het graag. De bouw was klaar voor de storm van februari 1953 en het werd nadien afgewerkt. ’t Kroegske opende in juni 1953.”

“Hoe nobel het idee ook is, er is ook een keerzijde aan de medaille” – schepen Kurt Claeys

Iwein Scheer wijst op de argumenten voor een bescherming: “Het is belangrijk om de gevel en de boom te behouden. Zo wordt het, tussen alle nieuwbouw in de visserswijk, als authentiek element bewaard. Maar het garandeert ook dat ’t Kroegske de rol in Oostende kan blijven spelen.”

Iwein zal met de petitie aankloppen bij de bevoegde diensten: “In de eerste plaats bij het schepencollege en daarna bij de Vlaamse overheid, dienst Erfgoed.” Er zijn aan een bescherming ook voorwaarden en verplichtingen gekoppeld. “Dat is dan maar zo en moeten we erbij nemen”, aldus Iwein. De petitie is opgestart en zal na de Paulusfeesten – vanaf woensdag 16 augustus dus – in ‘t Kroegske liggen.

Stad positief

Schepen Kurt Claeys (Open VLD), bevoegd voor onroerend erfgoed: “Het is beter als de vraag voor bescherming van een privépersoon komt. De petitie zal zijn vraag kracht bijzetten. We hebben Iwein ingelicht over de procedure. Hoe nobel het idee ook is, er is ook een keerzijde aan de medaille. Er is een onderhoudsplicht en bij investeringen of verbouwingen moet alles aan de wetgeving voldoen. De beslissing voor bescherming ligt uiteindelijk bij de minister. Maar als stad staan we wel achter zijn vraag en zullen die ook steunen. Nu is het momentum om het te realiseren.” (EFO)