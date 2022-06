Stad Oostende lanceert oproep voor uitbaters Noordzeeaquarium

Stad Oostende wil nieuw leven blazen in het Noordzeeaquarium. Daarom lanceert de Stad een oproep naar kandidaat-uitbaters voor de renovatie en uitbating van het aquarium. Na een grondige renovatie kan het pand een ReCa-bestemming krijgen.

Het Noordzeeaquarium is een gebouw met een rijke geschiedenis. Het werd in 1957-1958 gebouwd als garnaalveiling. Sinds 1977 huisvestte het gebouw het Noordzee-aquarium dat midden 2019 noodgedwongen zijn deuren sloot.

“Het Noordzeeaquarium is een uniek stadsgebouw met heel wat troeven op een toplocatie, en een boeiende geschiedenis. Daarom ben ik erg blij dat we dit pareltje nu ook een mooie toekomst kunnen geven met een grondige renovatie én een nieuwe, kwaliteitsvolle invulling. Zo maken we ook van het aquarium opnieuw een visitekaartje voor onze stad”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadsgebouwen.

Renovatie en ReCa-bestemming

De Stad Oostende wil het gebouw via een openbare oproep in concessie geven. Het is de bedoeling dat de concessionaris het gebouw vooraf grondig renoveert rekening houdend met de erfgoedwaarde van het pand. Op termijn kan de locatie dan een ReCa-bestemming krijgen die zo door de concessionaris op een kwalitatieve manier kan worden uitgebaat.

Burgemeester Bart Tommelein: “We zijn op zoek naar iemand die op deze prachtlocatie een vernieuwende horecazaak start. We verwachten een grondige renovatie met respect voor de historiek en de erfgoedwaarde van het gebouw. Het is de bedoeling dat Noordzeevis er centraal staat, met veel aandacht voor ecologie, lokale producten, toegankelijkheid…”

Oproep naar kandidaat concessionarissen

Kandidaat-concessionarissen kunnen een uitgebreid infodossier opvragen en kunnen ook een plaatsbezoek inplannen.