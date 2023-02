Stad Brugge neemt opnieuw deel aan VeggieChallenge

Met Tournee Minerale, waarbij wordt opgeroepen het een maand zonder alcohol te doen, net achter de rug, kondigt zich in maart al een nieuwe gezondheidsactie aan: de VeggieChallenge.

Deze VeggieChallenge is een gratis online coachingsprogramma van EVA vzw/Proveg waarbij mensen geïnspireerd worden om in de maand maart gedurende dertig dagen vaker plantaardig te eten. Ook Stad Brugge springt mee op de kar. “Plantaardige voeding bevat meer vezels en mineralen, wat goed is voor de gezondheid. Meer groenten en fruit eten, verlaagt de kans op een hoge cholesterol, overgewicht en diabetes type 2”, weet schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet (cd&v). “Bovendien heeft de productie van dit type voeding een latere klimaatimpact, dus ook dat is mooi meegenomen.”

Lekkere recepten

Wie de uitdaging wil aangaan kan zich gratis inschrijven op www.veggiechallenge.be. Na inschrijving ontvang je tips en kortingen voor lekkere recepten. Nieuw is dat je ook een app kunt gebruiken, met name de ‘atlasGo Wellbeing app’, om elkaar aan te moedigen, foto’s te delen en je impact op het klimaat te checken. “Als je je op de app ook aansluit bij de groep ‘Brugge’ kunnen we rechtstreeks meten hoeveel Bruggelingen meedoen. Misschien worden we wel de stad met de meeste ‘veggie burgers!”, lacht schepen Esquenet.

Ook heel wat Brugse horecazaken ondersteunen het initiatief met een veggie aanbod of speciaal voor deze maand extra veggie of vegan gerechten op de kaart te zetten.