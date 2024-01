Staatssecretaris De Moor schuift mee aan tafel in het pop-uprestaurant van OKAN-leerlingen in Hotelschool Ter Duinen

Twee keer op dezelfde dag was het Rabita-pop-uprestaurant in Hotelschool Ter Duinen compleet uitverkocht. Voor één dag bestond de keukenbrigade uit het team van de OKAN-klas van Talent-is College Veurne. De leerlingen verrasten alle gasten met een warm onthaal, een mini-expo met affiches, een vleugje poëzie, muziek en een waaier multiculinaire gerechten uit hun thuisland. Staatssecretaris Nicole De Moor vond dit een lovenswaardig totaalproject en schoof mee de voeten onder tafel.

Samen met initiatiefnemer, chef en leerkracht Dries Cloet en zijn collega Bart Denys, dook de eendagsbrigade de keuken in van de Koksijdse hotelschool. Ook Ozark Henry (Oostduinkerkenaar Piet Goddaer) kwam mee in de potten kijken. Een betere peter voor dit totaalproject dan Piet hadden de organisatoren niet kunnen kiezen.

“Deze jongeren zijn op een vreselijke manier gedwongen om moederziel alleen te migreren” – Piet Goddaer (Ozark Henry)

“Ik vind dit een prachtig project, en heb hier zeker affiniteit mee”, vertelt Piet. “De meeste van deze jonge mensen zijn helemaal alleen naar hier gereisd. Als Goodwillambassadeur voor de Verenigde Naties reis ik soms de wereld rond om de doelstellingen van de strijd tegen mensenhandel te ondersteunen. Deze jongeren zijn op een vreselijke manier gedwongen om moederziel alleen te migreren. Hun ouders hebben hier veel geld voor betaald. Ze voelen dus een enorme verantwoordelijkheid, ze ervaren stress en onzekerheid. Dit project maakt deze jonge mensen zichtbaar, zorgt voor verbinding, geeft hen de kans om iets van zichzelf en van hun cultuur te tonen.”

Tapas uit zes landen

Op school stelden de leerkrachten de vraag: “Als jullie je ogen sluiten en aan je favoriete eten denken, van welk gerecht worden jullie dan gelukkig?” Dat werd het uitgangspunt om het menu samen te stellen: het werd een tapasbloemlezing van gerechten uit Afghanistan, Palestina, Syrië, Soedan, El Salvador, Roemenië… “Mijn favoriete gerecht is ‘saramale’”, zei Iancu George uit Roemenië. “Keukenambities heb ik niet, ik zou liefst professioneel voetballer worden!”

Zingen en dansen

Het Rabita-project is echter veel ruimer dan een culinaire beleving. De leerlingen ontwierpen affiches waarop ze zichzelf voorstelden, maakten de menukaarten, de jongens naaiden zelf de servetten op naaimachines, knutselden de servetringen in elkaar, ze dekten de tafels volgens de etiquette. Ahmad uit Syrië verwelkomde alle gasten in mooi Nederlands. Aftabuddin uit Afghanistan declameerde een gedicht van meter Maud Vanhauwaert, en droomt ervan om later elektricien of ingenieur te worden. Er werd gezongen en gedanst… en de leerlingen maakten kennis met staatssecretaris Nicole De Moor.

Mooi project

Zij nam alle tijd voor een spontane babbel met de jongeren. “Dit is een bijzonder mooi project”, vond mevrouw De Moor. “Je merkt dat deze jongeren écht actief bezig zijn en ook alles willen leren. De mensen die dit project mogelijk maken geven hen kansen én iets om fier over te zijn! Op deze manier bouw je een samenleving, op deze manier integreer je mensen in de maatschappij!”