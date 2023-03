Sporting Bowling in Oostende wordt Sporting Bowling Centrum: nieuw concept met restaurant

Fernand Hoste en Nicole Vanstechelman baatten van 1 juli 1985 tot september 2022, 37 jaar lang de Sporting Bowling uit aan de Sint-Sebastiaanstraat 26 in Oostende.

Fernand ging met pensioen en kreeg de mogelijkheid de horecazak met bowling over te laten aan Sonja Saharan (44), zaakvoerster van een boekhoudkantoor in Oostende. Zij zag er een nieuw concept in, de combinatie tussen de horeca-bowlingzaak en een Italiaans restaurant. Na maanden aanpassingswerken en realisatie van een keuken, ging zaterdag de plechtige opening door van Sporting Bowling Centrum.

Sonja Saharan en haar Indische man, Mukesch Sohal, zullen de horecazaak met bowling runnen, met de hulp van hun twee kinderen, een zoon, die elektricien is, en een dochter die nog studies boekhouden doet. Aan de uitbating van de bowling wordt er voorlopig niets veranderd. Ook de interclub liga gaat weer van start. Het café kreeg een nieuwe vloer en een kunstvolle wandbekleding. Vanaf 1 april wordt ook het restaurant ‘Gusti Di Famiglia’ opgestart met overwegend Italiaanse gerechten. Dat wordt geleid door de ervaren Ekatarina Loladze (50) en haar man, Giorgi Uriadm Kopeli. De zaak is op woensdag gesloten.

Bij de openingsreceptie met lekkere hapjes was er enorm veel belangstelling. Bij afwezigheid van burgemeester Bart Tommelein werd het woord gevoerd door schepen Kurt Claeys.

(FRO)