Sportcomplex Vita Krokodiel in Middelkerke heeft er een troefkaart bij: Bistro Crock O’Dile

Het nieuwe sportcomplex Vita Krokodiel heeft er een troef bij: bistro Crock O’Dile, waar je zeven dagen op zeven terechtkunt voor de kleine honger en de grote dorst, binnen én buiten. Uitbaters Anthony Lippens en Laetitia Belet verwachten je.

Anthony en Laetitia hebben geen moment geaarzeld, toen de kans zich voordeed om de cafetaria van het nieuwe sportcomplex uit te baten. “Dit was onze kans om eindelijk eens samen te kunnen werken en – echt waar – een kinderdroom waarheid te zien worden”, zegt Anthony. Hij en zijn vrouw zijn afkomstig uit Liedekerke in het Vlaams-Brabantse Pajottenland, en groeiden op in de horeca.

Toch heeft Anthony er al een heel andere carrière op zitten: “Ik ben internationaal vrachtwagenbestuurder geweest. Het werd tijd om eens ‘thuis’ te werken. Laetitia en ik hebben allebei goede noties van wat horeca is en we zijn niet vies van hard werken. We willen deze kans met beide handen grijpen en onze gasten op hun wenken bedienen, in een gemoedelijke sfeer.”

Begrip worden

“Bistro Crock O’Dile is zeven dagen op zeven open, voor zowel bezoekers als gebruikers van de sportaccommodaties”, zegt Laetitia. “Maar we staan natuurlijk ook open voor feestjes van clubs, familiebijeenkomsten, verjaardagen en zo meer. En in samenwerking en onderling overleg met Vita kunnen we vergaderzaaltjes ter beschikking stellen. Kortom, alle voorstellen zijn welkom. We willen hier in de streek graag een begrip worden.”

De Crock O’Dile is niet zozeer een restaurant, maar wel een gezellig eethuis, met een kleine kaart vol hartige hapjes. “Het gamma voor de kleine honger is ruim”, zegt Laetitia. “Bovendien wordt alles vers in huis gemaakt, van de croque monsieur, over de koude schotels, tot een diversiteit aan slaatjes, met vis of vlees. Onze gasten kunnen plaatsnemen in het salon of op het terras, telkens goed voor ruim honderd zitjes.”

(PG)