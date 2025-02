Speurneuzen kunnen zich uitleven op viersterrenhotel met ‘Moord in Astoria’: “Ook op hotel verwachten de mensen tegenwoordig meer beleving”

Viersterrenhotel Astoria en het productiehuis ‘Belevingsfabriek’ sloegen de handen in elkaar voor een unieke beleving: de hotelgasten figureren in een spannend moordspel waarbij ze samen op zoek moeten naar de dader. Cluedo maar dan in het echt, met professionele acteurs. “Ook op hotel verwachten de mensen tegenwoordig meer beleving”, zegt uitbater Colin Dearman.

Het motief is een peperdure diamant, het uitgangspunt een mysterieuze moord. Cluedo maar dan in het echt, met professionele acteurs. Productiehuis ‘Belevingsfabriek’ blikte er zelfs een heuse trailer voor in. “Fijn om als acteur letterlijk tussen de mensen te kunnen spelen. De hotelgasten zitten als het ware middenin een theaterstuk”, zegt Wim Govaerts (62), de Hercule Poirot van dienst.

Spannend

Naast een waterdicht scenario, heeft ‘Moord in Astoria’ ook een spanningsboog om u tegen te zeggen: de hotelgasten worden bijna een etmaal lang ondergedompeld in het verhaal. “Het scenario zit zó goed in elkaar dat het altijd wel tot een spannende ontknoping leidt”, zegt Govaerts. “Maar er is anderzijds ook ruimte voor kleine improvisatietjes op basis van hoe de deelnemers zich in het spel gedragen. Samen met de andere acteurs probeer ik zoveel mogelijk verwarring te zaaien, de gasten op het verkeerde been te zetten. Het spel wordt op die manier dusdanig gemanipuleerd dat er eigenlijk alleen maar meer vraagtekens bijkomen.”

Daarbij is een goede timing volgens Govaerts ook cruciaal. “Het komt er vooral op aan om, zoals een echte Poirot, op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Ik probeer de andere hotelgasten zo onopvallend mogelijk te compromitteren, zodat ze op den duur ook elkaar gaan verdenken. Iederéén is op een gegeven moment wel verdacht.” Het authentieke art deco interieur – Hotel Astoria dateert van begin jaren dertig – is volgens Govaerts ook een meerwaarde voor het verhaal. “De Haan doet me trouwens wel wat denken aan Le Touquet-Paris-Plage. Da’s ook zo’n art deco parel”, klinkt het.

Taterwater

“Alles draait tegenwoordig rond beleving, en da’s op hotel dus niet anders. Onze gasten verwachten dat ondertussen ook van ons”, zegt hoteleigenaar Colin Dearman (42). Die beleving mag hier gerust ruim geïnterpreteerd worden: de honing aan het ontbijtbuffet komt van de bijtjes op het dak. “Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld ook oldtimerritten en golfinitiaties, en hadden we al eens een verjaardagsfeestje in James Bond-stijl. Zes op de tien gasten zijn hier trouwens habitués en dergelijke events geven een extra dimensie aan hun verblijf. Het is leuk om te zien hoezeer ze in het spel opgaan.”

“Je mag ook niet vergeten dat de hotelgasten elkaar bij aanvang van haar noch pluim kennen”, gaat Govaerts voort. “Maar een glaasje ‘taterwater’ aan tafel doet wonderen. Iedereen praat met iedereen.”

“Je haalt er tijdens het spel ook zó de verschillende persoonlijkheden uit”, zegt Colin Dearman. “Wie is de gangmaker van het gezelschap, wie blijft liever wat meer op de achtergrond? Van zodra ze helemaal in het spel zitten, valt elke gêne weg.”

Razend populair

Het spelletje blijkt intussen razend populair: eerdere data waren telkens in een mum van tijd volzet. “Ook de burgemeester van De Panne kwam al meespelen”, zegt Dearman. “Tijdens het spel is trouwens iedereen gelijk. Bankdirecteur, dokter of notaris, allemaal halen ze het kind in zichzelf weer boven.” Leuke anekdote: een dokter en verpleger gingen zó hard op in het spel, dat ze bij de reanimatiepoging bijna iemands rib braken. “Hotelgasten die níet in het spel zitten, vragen zich dan wel eens af wat er gebeurt”, glimlacht Dearman.

Het is trouwens ook mogelijk om het spel privé te boeken met familie, of als teambuilding. “Dan kunnen we vooraf een interne mol aanwijzen”, klinkt het.

De eerstvolgende speeldatum waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn, is het weekend van 14 en 15 maart. “Maar ook daar is de boodschap: wees er snel bij”, besluit Colin Dearman.