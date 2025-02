“Spannend om alleen te starten”: Jason (24) volgt familiedroom en wordt nieuwe uitbater van ‘Witte Ezel’

De bekende horecazaak De Witte Ezel heeft een nieuwe zaakvoerder. Jason De Baene (24) vormt het etablissement om tot een dagzaak en vermindert bewust het aantal couverts. “Ik wil dat mensen correct en vlot bediend worden en ruimte krijgen. Al sinds oktober bereid ik me voor”, zegt de gemotiveerde chef.

In de Oostendsebaan 143, vlakbij de Kalsijdebrug en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, is De Witte Ezel al jarenlang een waar begrip in de regio. Sinds vorige zomer stond de zaak echter opnieuw leeg en was het wachten op een nieuwe uitbater. De zoektocht is nu ten einde: geboren Bredenaar Jason De Baene heeft de uitdaging aangenomen en zal de zaak in zijn eentje runnen. Met zijn achtergrond en ervaring in de horeca wil hij De Witte Ezel nieuw leven inblazen, en dat met de focus op kwaliteit en gastvrijheid die het restaurant zo geliefd maakt.

Familiedroom

“Er stroomt best wat horecabloed door de familieaderen. M’n papa, Steve, baat in de Bredense Fritz Vinckelaan al zo’n 25 jaar bakkerij De Baene uit. Verder werkte m’n overgrootmoeder in verschillende hotels en restaurants, en droomde ze er ooit van om zelf een zaak uit te baten. Dat is er helaas nooit van gekomen. Of ik eraan dacht om de zaak naar haar te vernoemen? Eerlijk, De Witte Ezel is zo’n bekende naam. Iedereen kent het.”

Jason zelf kan ondanks zijn jonge leeftijd toch al wat adelbrieven voorleggen. “Ik studeerde aan Ter Groene Poorte in Brugge en volgde nog een specialisatiejaar tot sommelier. Ik mocht stage doen in het Zuidwest-Engelse Gidleigh Park en Hof van Cleve, en heb ook veel geleerd van Dries Corneillie, die in 2021 werd verkozen tot beste sommelier van België. Ik was ook actief bij De Jonkman van Filip Claeys en de bekende Oostendse zaak Cromwell.”

Van horeca naar bouw

Om privéredenen verliet Jason even de horeca om bij het Gistelse bouwbedrijf Bowers te werken. Al werd de lokroep van het restaurantleven te sterk. “Ik zag dat de bekende zaak vrij stond en besloot m’n kans te wagen”, zegt Jason, die intussen in Snaaskerke woont.

Na wat opsmukwerken binnenin, zwierde de chef recent de deuren opnieuw open. “De Witte Ezel is nu een dagzaak – open van woensdag tot en met zondag van 8 tot 18. uur – waar je terecht kunt voor ontbijt, lunch en koffietafel. In de zomer plan ik wel wat later open te zijn, tot 22 uur. Kijk eens naar dat zicht: zoiets moet je toch kunnen delen met de mensen.”

“Maar dat is voor binnen enkele maanden. Nu kan je hier al kiezen uit verschillende ontbijtformules. Ten eerste is er een English breakfast met onder meer eitjes, spek en worst, en daarnaast ons eigen boerenontbijt ‘De Witte Ezel’. Voor de zoetekauwen serveren we wentelteefjes en pannenkoeken, maar evengoed kunnen de klanten kiezen voor een gezondheidsontbijt. En natuurlijk vergeten we de kinderen niet met een aangepast ontbijtmenu. Op zondag kun je aanschuiven tijdens een ontbijtbuffet.”

“Verder presenteer ik lunches. De kaart is compact, maar ik wil absoluut verse maaltijden serveren. Geen sauzen uit blik, potjes of pakjes, maar alleen maar met verse ingrediënten. Op de kaart staan onder meer lekkere stukken vlees, zoals een ribeye of filet pur, en scampi’s. In de latere middag kun je hier terecht voor een verse pannenkoek, wafels, koffie en thee. Voor de kinderen is er een speelhoekje. Wie eventjes moet wachten op een vrije tafel, kan terecht in onze lounge.”

Focus op kwaliteit

Jason neemt de uitbating alleen op zich, weliswaar gesteund door flexi-jobbers en jobstudenten. Hijzelf staat in de keuken. “De zeventig tot tachtig couverts van in het verleden heb ik herleid tot een 40- à 45tal. Ik wil dat mensen correct en vlot bediend worden en alle ruimte krijgen. Ja, het is best een spannend verhaal om hier alleen aan te beginnen. Ik moet ook aan alles denken, van administratie en bestellingen tot het installeren van internet. Al sinds oktober bereid ik me op dit avontuur voor. Maar ik zie het zitten en kan rekenen op een goeie equipe van medewerkers.”

Reservaties: 0492 78 22 23.