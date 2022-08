Spanje gastland op tiende editie ‘Bubbels aan Zee’ in Middelkerke

Voor de tiende keer wordt het Epernayplein in Middelkerke van vrijdag 12 tot en met maandag 15 augustus omgedoopt tot schuimwijndorp.

Organisator Alain Bloeykens trok dit jaar Spanje aan als gastland. Naast cava kan de bezoeker genieten van andere schuimwijntoppers waaronder de Italiaanse prosecco, de Franse en Luxemburgse Crémants, de Portugese espumoso, de Zuid-Afrikaanse vonkelwijn, de Chileense sparkling en de Vlaamse mousserende kwaliteitswijn en de Crémant de Wallonie.

Het Epernayplein wordt omgetoverd tot een sfeervolle lounge, uitgebouwd in de cavakleuren. Tussendoor is er ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop of becommentarieerde cavaproeverij, de aanvullende randanimatie en livemuziek en dj-sets. Op zaterdag 13 augustus is de Belgische dj Frank van de partij.

Progressie

Bubbels aan Zee maakte zo’n enorme progressie dat het vandaag is uitgegroeid tot het grootste outdoorschuimwijnfestival van het land. Alain Bloeykens: “Elf jaar geleden gestart met een goeie duizend bezoekers, telden we vorig jaar ruim 16.000 bezoekers, allemaal bubbelliefhebbers die intussen de weg naar Middelkerke hebben gevonden.”

Het is duidelijk, samen met het niet meer weg te cijferen Champagneweekend (dit jaar van 10 tot en met 13 november) haalt Bubbels aan Zee de massa naar Middelkerke. Bubbels aan Zee is elke dag toegankelijk van 11 tot 24 uur. Op maandag 15 augustus is dat van 11 tot 20 uur. De toegang is volledig gratis.

(GKM/PBM)