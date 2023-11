Spaarkassen horecazaken keren 1.300 euro uit aan NEST De Haan

Café Central en Sunset Beachbar sloegen in september de handen in elkaar voor een geslaagd nieuw evenement: een fin de saison in een bomvol Wielingencentrum. De spaarkassen van beide horecazaken zamelden naar aanleiding van dit evenement 1.300 euro in met een tombola. “Met dit bedrag steunen we graag de voorziening NEST, waar kwetsbare kinderen verblijven. De voorziening kan er sinterklaas- en/of kerstgeschenken mee aanschaffen”, zegt Yves Raguet. De lokale middenstand en horeca van Wenduine leverden mooie prijzen voor de tombola. “De fin de saison is zeker voor herhaling vatbaar”, klinkt het. (WK)