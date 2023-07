Souschef Kim De Vos (Zuid 55) uit Brugge bij vijf finalisten ‘Eerste Kok van België’

Kim De Vos, souschef bij restaurant Zuid 55 in Brugge, werd geselecteerd als een van de vijf finalisten voor de prestigieuze wedstrijd ‘Eerste Kok van België’ van de Club Prosper Montagné. “Ik wil mezelf nog eens testen op hoog niveau”, zegt Kim.

Op maandag 2 oktober heeft op de CERIA Campus in Anderlecht bij Brussel de finale plaats van de nationale meesterschapswedstrijd Eerste Kok van België, een organisatie van de gastronomische Club Prosper Montagné die in 1952 werd opgericht met als doel het steunen van getalenteerde professionals in hun ambitie en het promoten van de Belgische gastronomie. Een van de vijf finalisten voor deze prestigieuze wedstrijd is Kim De Vos (34), souschef bij het Brugse restaurant Zuid55 dat met 12/20 werd opgenomen in de jongste Gault&Millau gids. Kim is daarmee de enige West-Vlaming in het gezelschap.

“We moesten als hoofdgerecht een recept uitschrijven op basis van opgevulde kwartel en zwezeriken. Voor het voorgerecht moesten we wijting, garnalen en één groente naar keuze gebruiken en het dessert moest bestaan uit plantaardige melkchocolade, hazelnoten, zanddeeg en citrusfruit”, vertelt Kim De Vos.

Het Zilte en Hertog Jan

Kim is geboren in Duitsland maar door de tewerkstelling van zijn vader, in het leger, verhuisde het gezin naar Belgisch Limburg. “Na mijn opleiding aan de koksschool in Hasselt kon ik aan de slag bij restaurant Het Zilte van chef Viki Geunes in Mol”, gaat Kim verder.

“Zoals bekend heeft dat nu op de huidige locatie in Antwerpen drie Michelinsterren. Ik heb er zeker geleerd wat discipline en hard werken is. Later heb ik ook nog bij Hertog Jan in Brugge gewerkt, op de oorspronkelijke locatie in Sint-Michiels toen het één Michelinster had. Daarna, toen ik een gezin had en topgastronomie daar voor mij moeilijk mee te combineren was, werkte ik langere tijd in hotel-restaurant The Memlinck in Knokke.”

“Na mijn scheiding wilde ik toch opnieuw hogere culinaire trappen betreden en ik werk nu al anderhalf jaar als souschef bij Zuid 55 in Brugge, een mooie hedendaags restaurant met ambitie. Waarom ik me heb ingeschreven voor deze wedstrijd? Wel, ik heb als jonge twintiger al eens meegedaan als commis, maar wil het nu eens proberen als chef. Ik wil mezelf nog eens testen op hoog niveau.”

“Ik denk dat ze me geslecteerd hebben omdat mijn receptuur wel wat lef en durf toont; ik durf out of the box te denken. Zo zal ik mijn zwezeriken laten weken in melk en vanille in plaats van in water. Tijdens de eigenlijk wedstrijd in Brussel moeten we volledig van nul starten, zelfs de pasta moeten we ter plaatse maken, en dat ook nog eens binnen een behoorlijk strakke tijdsspanne, dus ja, het wordt wel spannend.” (lacht)