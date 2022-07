Sophie en Mario openen ’t Frietmomentje in de Vuurtorenwijk

“Welkom bij Sophie en Mario voor waarschijnlijk de beste frietjes van Oostende”. Deze slogan staat te lezen op de reclamefolder waarmee Sophie en Mario hun Frietmomentje aan de wijde wereld, de Vuurtorenwijk en alle Oostendenaars, proberen te verkopen. Je vindt ’t Frietmomentje aan de Voorhavenlaan 105.

Sophie Saeys (42) en Mario De Bruyne (45) zijn afkomstig van Hamme, in Oost-Vlaanderen. Ze hebben de Oostendse Vuurtorenwijk uitgekozen om hun levensdroom, het uitbaten van een frituur met klasse, waar te maken. Mario werkte als veiligheidsagent bij de brandweer van Hamme, actief in de haven van Antwerpen.

Sophie was actief als bedrijfsboekhoudster. Mario komt uit een familie van frituristen en droomde al lang van een eigen frituur. Sophie was zot van de zee en van Oostende. Hun twee kinderen hadden geen bezwaar tegen de plannen. Zoon Brian (22) werkt als kok en dochter Amy volgt ook horeca-opleiding en wil in Oostende werk zoeken. Sophie en Mario vonden het moment ideaal om nog een carrièreswitch te riskeren. Samen zijn ze op zoek gegaan om een zaak over te nemen in Oostende en daarbij is hun oog gevallen op Frituur D-Licious Junior in de Voorhavenlaan.

Huisbereide specialiteiten

“De zaak van Shana en Sandro was over te nemen en vorig jaar in oktober zijn we al gestart met de overname en de verbouwingsplannen”, vertelt Sophie. “Het hele interieur werd veranderd en aangepast aan onze verlangens. We zijn enkele keren naar Oostende gekomen om te zien en te leren hoe de zaak draait en de laatste veertien dagen hebben we samen bij Shana en Sandro stage gelopen. Vrijdag 1 juli zijn we zelf gestart en uiteraard zijn we blij en fier met onze eigen frituur ’t Frietmomentje in Oostende.”

“Het concept van D-Licious zetten we verder met enkele uitbreidingen. Er komt een speciale burger (van ’t Frietmomentje) bij en we willen ons vooral onderscheiden met huisbereide specialiteiten. Het stoofvlees, de tomatenballetjes en de vol-au-vent maak ik zelf. Het recept voor Vol-O-Van Anneken is nog van mijn overleden zus en is tegelijk ook een eerbetoon aan haar. Gedurende de zomermaanden juli en augustus houden we een zomeractie en kan je onze specialiteiten bestellen met een gratis zakje friet.”

Je kan online bestellen: www.tfrietmomentje.be en per aankoopschijf van 5 euro krijg je een stempel op je spaarkaart met 20 vakjes.

(FRO)