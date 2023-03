Sonja’s Foodbar wil klanten nog meer verwennen

In hartje Oostduinkerke is Sonja’s Foodbar al langer het favoriete adres van heel wat locals uit het dorp. Zaakvoerder Sonja De Cuyper (47) besloot om haar zaak te verbouwen en uit te breiden. Nu zijn er twee keukens, en is er een terras vooraan en achteraan, maar aan het concept wordt niet getornd.

Toen Sonja in september 2019 de deuren opende van haar Foodbar, verwierf ze zich al snel een uitstekende reputatie. De klanten stelden de à la minute huisbereide broodjes en de seizoensgebonden suggesties op prijs, en hadden alle lof voor de artisanale verse frietjes. “De keuken werd snel te klein, en daarom breidden we die in maart 2020 uit”, vertelt Sonja. “Maar we konden meteen de deuren sluiten door corona, en die bleven 7 maanden dicht. Corona (en nu ook de energiecrisis en de oorlog) hadden een impact op de mensen. Veel mensen laten liever luxezaken achterwege. Daar houden we rekening mee in ons concept, dat we over de hele lijn doortrekken. Daaraan veranderen we eigenlijk niks, maar we stellen ons nog flexibeler op! We spelen in op mensen die een beperkt budget willen besteden en we bieden de hele dag door een gepast assortiment aan: van coffee & sweets, uitgebreid ontbijt (wel vooraf te bestellen), pannenkoeken en wafels, snacks, slaatjes… Om nog efficiënter te kunnen werken, hebben we nu industriële friteuses op gas geïnstalleerd, en zijn er nu twee keukens. Het interieur blijft landelijk.”

Variatie

Voor de artisanale frieten komen klanten van ver buiten het dorp, en daar is Sonja trots op. “We bakken onze bintjes van 9 mm in 100 procent plantaardig vet. We sluiten geen compromissen op vlak van kwaliteit! Dat geldt ook voor onze verse burgers van Ierse steaks, voor ons huisgemaakt stoofvlees, onze balletjes in tomatensaus, onze koninginnenpasteitjes… We zorgen voor variatie met wisselende suggesties, klanten kunnen bij ons terecht om bijvoorbeeld minibroodjes te bestellen voor recepties of feestjes… Kortom, klanten hoeven het maar te vragen, we staan voor alles open!”

Sonja’s Foodbar – Leopold II-laan 6, Oostduinkerke – www.sonjasfoodbar.be – info@sonjasfoodbar.be – open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 21 uur en zaterdag van 10 tot 14 uur.