Solange stopt eind september met frituur Rumbeke Platse: “Eindelijk kan ik tijd maken voor de kleinkinderen”

Nog tot eind september kun je bij Solange op Rumbeke Platse terecht voor je frietjes. Daarna stopt ze ermee en is het tijd voor een welverdiend pensioen. Hobby’s heeft ze niet, maar ze kijkt er nu al naar uit om meer tijd te maken voor haar twee kleinkinderen, een derde is op komst. “Ik ben nooit een grote babbelaar geweest, maar ik ga het toch missen om onder de mensen te zijn”, vertelt Solange.

“Moet dat in een bakje of een puntzak?” Wie al eens een bezoekje brengt aan frituur Rumbeke Platse, op de platse, zal die vraag sowieso al eens gekregen hebben. Op woensdag 27 september kan je die vraag voor het laatst horen. Daarna stopt het voor Solange Wandels (60, in oktober 61). Het contract met Catering Verkindere, de eigenaar van de frituur, loopt in september ten einde. Doordoen was nog mogelijk, maar voor Solange is het welletjes geweest. “Ik bak al twintig jaar frietjes”, begint Solange te vertellen. “Ik werkte eerst 25 jaar in een matrassenfabriek in de buurt van Asper, een deelgemeente van Gavere, waar ik oorspronkelijk woonde. De liefde bracht me naar West-Vlaanderen. Aanvankelijk reed ik nog elke dag over en weer, maar dat bleek niet meer te doen. Ik kreeg de kans om mee te gaan met Catering Verkindere. De eerste keer was in 2003 tijdens een concert van Bon Jovi in Oostende. Later ging ik aan de slag in frituur The Point om uiteindelijk hier op Rumbeke Platse te belanden. Na een jaar kreeg ik de kans om de frituur over te nemen en dat heb ik ook gedaan. Ondertussen bak ik hier al zeventien jaar frietjes!”

Zes op zeven open

Lang genoeg voor Solange. Vorig jaar al was er de gedachte om te stoppen. “Je kan altijd blijven verder doen en ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, het was nooit tegen mijn goesting, maar op een bepaald moment is het genoeg geweest. Komt daarbij dat ik de afgelopen jaren amper tijd heb gehad voor familie en kleinkinderen. Ik heb er twee en in december komt er nog een derde bij. Door de frituur heb ik heel veel momenten gemist. Ik was zes dagen op zeven open en altijd present. Vakantie nemen deed ik zelden. Jij moet altijd werken, hebben ze me al een paar gekeer gezegd. Dan begin je te denken. Ik zag mijn kleinkinderen, die in Merchtem wonen, amper twee tot drie keer in een jaar. Daar moet nu verandering in komen.”

Daarnaast speelt ook het personeel een rol. “Het is moeilijk om geschikt personeel te vinden. ‘s Middags kan ik het alleen aan, maar ‘s avonds moet ik iemand naast mij hebben en dat is niet altijd evident. Sowieso kijk ik met een warm gevoel terug op de afgelopen periode. Ik ben geen grote babbelaar, maar vond het altijd plezant om onder de mensen te zijn. Dat zal aanvankelijk wel raar doen. De klanten vinden het ook jammer. Ze gaan mij missen, maar vrezen ook dat het niet meer hetzelfde zal zijn. Wie naar hier komt, weet wat hij krijgt. Bij mij geen tientallen speciallekes, dat hoeft niet voor mij. Maar de frieten zijn wel altijd vers!”

Bicky Burger

“Wat het populairst is? Mensen stoppen hier erg vaak voor een Bicky Burger. Ook de stoofvleessaus is populair. En dat alles hier nog in puntzakken wordt geserveerd is ook een pluspunt. De drukste dagen? Eigenlijk is het elke dag wel druk, zeker ‘s avonds. Enkel woensdag valt er wat tussen. En als er iets te doen is, dan is het ook opvallend drukker. Van de afgelopen kermis tot de kerstmarkt, steevast overuren draaien.”

Een overnemer is er nog niet. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij Catering Verkindere. “Ik ben geen grote frieteter, maar als ik in de buurt ben, dan zal ik zeker nog eens komen proeven”, lacht Solange die binnenkort naar Oostrozebeke verhuist.