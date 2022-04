Sofie en Steve organiseren met Ssmooth Events feesten op maat

Zowel Sofie Van Laere (38) als haar partner Steve Demuynck (47) groeiden op in het horecamilieu. Ze weten dan ook perfect hoe ze mensen een memorabel feest of droomevenement kunnen bezorgen. Met hun jarenlange ervaring vonden ze de tijd rijp om samen de kar te trekken van Ssmooth Events.

Sofie volgde een horecaopleiding in Hotelschool Spermalie Brugge en Ter Duinen Koksijde. “Ik had al eerder een eigen restaurant, tot mijn toenmalige man op jonge leeftijd overleed”, vertelt Sofie. “Daarna had ik managementfuncties in een zorgtehuis en een hotel, maar eigenlijk wilde ik opnieuw zelfstandig werken. Net als Steve werk ik heel graag. Noem ons gerust workaholics, maar we hebben de voorbije jaren vooral voor een ander gewerkt. Nu willen we samen aan onze toekomst bouwen met ons nieuw concept, waarbij we ook af en toe tijd voor onszelf en ons gezin inlassen. We hebben nagedacht over de naam: ‘Ssmooth Events’ staat voor ‘zet je neer, geef alles uit handen en wij zorgen dat jouw evenement op wieltjes verloopt. De dubbele ‘s’ verwijst naar onze voornamen. Met onze jarenlange ervaring hebben we strategische partnerschappen gevormd, staan we open voor alle unieke wensen en voorkeuren van onze klanten, die we graag op maat uitwerken. Dat gaat van privéfeesten thuis, homecooking, barbecues, hospitality support, bedrijfsfeesten of -recepties, het uitwerken en organiseren van evenementen tot het ondersteunen van horecabedrijven wanneer ze extra personeel of managementassistentie nodig hebben.”

Sterke tandem

Steve werkt al jaren als chef-kok, en stapt graag mee in het verhaal van Sofie: “Ik wil haar rots in de branding zijn, en samen vormen we een sterke tandem. We steken graag de handen uit de mouwen, maar we houden ook van afwisseling en uitdagingen. We hebben een heleboel ideeën voor evenementen in ons hoofd”, aldus Steve.

Praktisch

Het duo nodigt alle dames op 3 juni uit voor een ‘Ladies Night’ in de Witte Burg in Oostduinkerke vanaf 18.30 uur. “Heel wat lokale handelaars tekenden al present, en er zijn nog enkele stands beschikbaar. Intussen smeden we al plannen voor een indoor kerstevent, voor een feest waar mensen gezellig samen kunnen zijn en waar eenzame mensen elkaar leren kennen.”

Info: ssmooth.events@gmail.com, www.ssmooth-events.com en 0470 016 550.