Sociaal restaurant wzc Yserheem in Diksmuide blijft dicht

Het College van Schepenen besliste dat het sociaal restaurant in het wzc Yserheem dicht blijft. “Na een drietal besmettingen in het woonzorgcentrum Yserheem, op iedere verdieping is er telkens één iemand positief, hebben we de beslissing genomen om het sociaal restaurant te sluiten”, aldus schepen van Gezondheid Katleen Winne.

“De bewoners die positief testten vertonen weinig symptomen, maar we willen klaar zijn voor het worstcase scenario zodanig dat, mocht de situatie onverhoopt erger worden, het woonzorgcentum klaar is om in te grijpen. Voorlopig wordt er nog één bezoeker per bewoner toegestaan en het bezoek vindt plaats op de kamer, niet in de gemeenschappelijke ruimte.”

“De bewoners blijven op de kamer. Het sluiten van het sociaal restaurant is nodig om de cohorte te bewaren, waarvan het doel is de continuïteit van de essentiële zorg aan alle bewoners waarborgen; de infectie onder te controle houden; het infectierisico te beheersen voor het personeel en de bewoners en de schaarse beschermingsmiddelen zorgvuldig in te zetten. Het zou dan ook niet fair zijn tegenover de bewoner die op kamer moet blijven om dan wel mensen te laten samenkomen in het sociaal restaurant.”

Op de kamer blijven

“Met alle respect en begrip voor de eenzaamheid waar velen onder lijden, maar onze groep bewoners in het wzc bestaat uit erg kwetsbare mensen waarmee we voorzichtig moeten omspringen. Om risico’s te vermijden moet iedereen dus op de kamer blijven, is er beperkt bezoek en is het sociaal restaurant voor onbepaalde duur gesloten.”

“Wat betreft de mensen die naar het sociaal restaurant komen eten, zij zijn nog mobiel en zullen zeker en vast nog aan een warme schotel raken bij een traiteur of beenhouwer in de omgeving. Later kunnen ze dan opnieuw aanschuiven in het sociaal restaurant en samen met vrienden van hun warme maaltijd genieten.”

(ACK)