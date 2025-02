Snack Ali Baba opent opnieuw de deuren

Na meer dan een jaar leegstand is er opnieuw leven in de Snack Ali Baba in de Statiestraat 2 in Meulebeke. De uitbaters, de familie Akcesme met op de foto uitbaatster Aysel, zijn van Turkse origine en kennen het klappen van de zweep. Ze waren negen jaar uitbaters van een soortgelijke snack in Ieper. Door de grote Turkse gemeenschap in Meulebeke kwamen ze in contact met het pand in de Statiestraat 2. Er werd niet geaarzeld om weer de handschoen op te nemen en met een snack van start te gaan. Ali Baba serveert broodjes, dürüm, burgers, taco’s, pasta’s, kapsalon, pizza’s, volledige schotels en dranken. Kleine snacks van nuggets tot loempia’s, van kippenvleugels tot frikandel zijn er eveneens te verkrijgen. Snack Ali Baba is 7 dagen op 7 open, ook op feestdagen. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag is dat van 11.30 tot 14 uur en van 16.30 tot 23.30 uur. Op vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 14 uur en van 16.30 tot 01.30 uur. Alle info op 0489 99 85 04. (LB/foto Luc)